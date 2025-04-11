TRON’un yerel token’ı TRX, sabit coin işlemlerindeki artışın etkisiyle yüzde beş değer kazandı.

Ağ, şu anda sabit coin piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alıyor. Solana ile yapılan yeni entegrasyonlar ve yasa dışı kullanımın önüne geçmeye yönelik adımlar sayesinde, TRON’un 2025’in ikinci çeyreğinde daha da güçlenmesi bekleniyor. Yaşanan fiyat artışı ise yalnızca genel piyasa toparlanmasına değil, aynı zamanda atılan yeni adımlar dolayısıyla da kaydedildi.

Piyasa genelinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın “karşılıklı gümrük tarifeleri”ne doksan günlük bir ara vereceğini açıklaması ve misilleme yapmayan ülkelere uygulanan vergileri yüzde on seviyesine çekmesiyle ciddi bir toparlanma yaşandı.

3/5 While $BTC hit ATH in January, the use of USDC jumped by 260% since the last quarter. 🤯$USDT, $BTC, $LTC, $ETH, and $TRX constitute 85.3% of all payments made on CoinGate in Q1 2025. 😎 — CoinGate (@CoinGatecom) April 8, 2025

Bu gelişme, kripto piyasalarında olumlu bir hava yarattı. Toplam piyasa değeri ilk kez ikinci çeyrekte iki trilyon altı yüz milyar doları aştı. Bitcoin yeniden seksen iki bin dolar seviyesine ulaşırken, büyük altcoin’lerde de yüzde beş ila yüzde on iki arasında değer artışları görüldü.

Öne çıkan projelerden biri olan TRON, kısa sürede yüzde beşlik bir yükselişle piyasa değerini yirmi üç milyar dolara taşıdı.

TRX on SOL is now live! All liquidity is ready! LFG 🚀

Contract Address (CA): GbbesPbaYh5uiAZSYNXTc7w9jty1rpg3P9L4JeN4LkKchttps://t.co/PIzk3Kd4GL — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) March 20, 2025

Teknik Görünüm: TRX Dirençle Karşı Karşıya

TRX şu anda 0,24 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve günlük bazda yaklaşık yüzde 3,5’luk bir artış yaşamış durumda. Fiyat, son dönemde 0,21 ila 0,22 dolar destek aralığı ile 0,25 ila 0,255 dolar direnç arasında yatay seyrediyor.

Bu durgunluk, Aralık 2024’te yaşanan kısa süreli 0,40 dolar seviyesinin görülmesinden sonra başlayan düzeltme sürecinin bir parçası.

Göreceli güç ve momentum göstergeleri şu anda zayıf; MACD göstergesi yatay seyrediyor ve 0 çizgisine oldukça yakın. Eğer TRX 0,255 dolar’ın üzerine çıkmayı başarırsa, 0,30 ila 0,33 dolar aralığına doğru bir hareket ihtimali doğabilir. Ancak 0,40 dolar seviyesi hâlâ psikolojik olarak önemli bir direnç konumunda ve uzun vadeli hedef olarak görülüyor.

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Öte yandan, fiyat 0,21 dolar’ın altına düşerse, TRX yeniden 0,17 dolar ya da daha önce 2024 başlarında destek bulduğu 0,14 ila 0,15 dolar aralığını test edebilir.