TRON’un yerel token’ı TRX, sabit coin işlemlerindeki artışın etkisiyle yüzde beş değer kazandı.

Ağ, şu anda sabit coin piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alıyor. Solana ile yapılan yeni entegrasyonlar ve yasa dışı kullanımın önüne geçmeye yönelik adımlar sayesinde, TRON’un 2025’in ikinci çeyreğinde daha da güçlenmesi bekleniyor. Yaşanan fiyat artışı ise yalnızca genel piyasa toparlanmasına değil, aynı zamanda atılan yeni adımlar dolayısıyla da kaydedildi.

Piyasa genelinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın “karşılıklı gümrük tarifeleri”ne doksan günlük bir ara vereceğini açıklaması ve misilleme yapmayan ülkelere uygulanan vergileri yüzde on seviyesine çekmesiyle ciddi bir toparlanma yaşandı.

3/5 While $BTC hit ATH in January, the use of USDC jumped by 260% since the last quarter. 🤯$USDT, $BTC, $LTC, $ETH, and $TRX constitute 85.3% of all payments made on CoinGate in Q1 2025. 😎

— CoinGate (@CoinGatecom) April 8, 2025