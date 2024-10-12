TRON’un kurucusu Justin Sun, beklenmedik bir gelişmeyle Liberland’ın ilk başbakanı olarak seçildi. Ancak bu mikro ülkeye giriş yapmak oldukça zorlu bir süreç gerektiriyor.

Justin Sun, Balkanlar’daki Bu Ülkenin Başbakanı Oldu

Liberland, Hırvatistan ve Sırbistan arasında, Danube Nehri kıyısında yer alan ve henüz resmi olarak tanınmayan küçük bir ülke. Eski Yugoslavya’dan kalan sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bu bölge uzun süredir iki ülke arasında tartışmalı bir bölge olarak biliniyor.

Blockchain ve kripto para dostu teşvik hamleleriyle vatandaşlarına daha fazla ekonomik özgürlük ve finansal bağımsızlık sağlamayı amaçlıyor. Liberland blockchain tabanlı bir seçim sistemi kullanıyor ve böylelikle insan hatasını ortadan kaldırarak şeffaf ve güvenilir sonuçlar sunmayı amaçlıyor.

Henüz hiçbir ülke tarafından tanınmayan Liberland, 2015 yılında Çek siyasetçi Vít Jedlička tarafından kuruldu ve tamamen kripto para tabanlı bir ekonomiye dayalı bir ülke olmayı hedefliyor. O tarihten bu yana 735.000’den fazla kişi vatandaşlık için başvurdu. Vatandaşlık hakkı kazananların bazıları ise bu hak için 10.000 dolara kadar ödeme yaptı.

2024’ün başında yapılan deneme kongresinde Justin Sun başbakan adayı gösterildi ve üç Liberland vatandaşı Kongre’ye yeniden seçildi. Liberland’ın seçme ve seçilme hakkına sahip 1.200 kayıtlı vatandaş bulunuyor.

Uluslararası alanda yasal statüsü belirsiz olmasına rağmen, Liberland, tüm dünyadan büyük bir ilgi görüyor. Ülkeye yerleşmeyi başaran yeni sakinlere bir haftalık konaklama süresi boyunca ücretsiz vatandaşlık ve yerel kripto para birimi veriliyor.

7 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Liberland karşılaştırmak gerekirse 6,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle Bursa’nın Gemlik ilçesi sahilindeki Kumla Mahallesi ve 8 kilometrekarelik yüzölçümüyle Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan kasabasıyla yaklaşık olarak aynı büyüklükte.