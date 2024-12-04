Son 24 saatte yaklaşık %70 oranında değer kazanan Tron (TRX) 0,4313 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü yükselişle birlikte TRX’in piyasa değeri 36,9 milyar dolar yükseldi ve varlık, piyasa sıralamasında ilk 10’a girmeye yaklaştı.

Bitcoin yatay seyrini sürdürürken kaydedilen bu artış, “TRX neden yükseliyor” sorularını da beraberinde getirdi.

Tron (TRX) Muz Bölgesine Girdi

TRX fiyatı son bir hafta içerisinde iki kattan fazla değer kazanarak 0,19 dolar seviyesinden 0,4313 dolara kadar yükseldi. Bu haberin hazırlandığı an itibariyle küçük çaplı bir fiyat düzeltmesi kaydederek 0,3779 dolara gerileyen TRX, kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kripto para analisti “Blockchain Backer”, bu yükselişi şöyle yorumladı:

“Tron’un (TRX) kırılımı, piyasada pozitif havayı tetikledi. TRX, 2021’deki boğa sezonunda yeni bir zirve belirleyemeyen kripto paralar arasında yer alıyordu. Ancak 2021 ve 2018 seviyelerini aşabilmesi heyecan verici.”

The breakout by Tron (TRX) offers a serious glimmer of optimism to the rest of the market. It was one of the majority of coins unable to set a new all-time high in 2021. But, capable of surpassing 2021 and 2018 with this move. If that doesn't get you excited, it should. pic.twitter.com/GZFcqhmbOm — Blockchain Backer (@BCBacker) December 4, 2024

TRX bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 2018 yılının Ocak ayında 0,231 dolarla belirlemişti. yıl sonra TRX’in yeniden bu fiyat seviyesine yükselmesi analistlerin dikkatini çekti. Bir başka kripto uzmanı “Kingpin Crypto” bu yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

“2025’te yeni bir zirve bekliyordum, ancak Justin Sun bu yıl harikalar yarattı.”

6 years later.

Still here.

Still #BUIDLing. Things have changed, but one thing hasn’t: #TRON remains a top 10 contender.💪 https://t.co/0xgGmVtpvK — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) December 3, 2024

Justin Sun’ın Etkisi

Tron’un kurucusu Justin Sun, ağın altı yıl sonra hala ayakta ve gelişmeye devam ettiğini belirtti. Sun, son dönemde dikkat çeken yatırımlarıyla gündeme geldi.

Sun, 25 Kasım’da Trump’ın World Liberty Financial (WLFI) kripto para projesine 30 milyon dolarlık yatırım yaptı ve 21 Kasım’da ise duvara bantlanmış bir muzdan ulaşan eseri satın almak için 6,2 milyon dolar ödedi.

Binance Coin ve Diğer Altcoin’ler

Bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan tek kripto para Tron değil. Binance Coin (BNB), Asya’da erken saatlerde %20’nin üzerinde artarak 771,60 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Binance bu başarıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

BNB reached over $770, hitting a new ATH! pic.twitter.com/ZyjnAKtdmx — Binance (@binance) December 4, 2024

Son 24 saatte kayda değer yükselişler yaşayan diğer kripto paralar arasında %40 oranında değer kazanan IOTA ve %30 oranında değer kazanan EOS yer alıyor. Ancak bu iki varlık hala tüm zamanların en yüksek seviyelerinin oldukça gerisinde.Kripto piyasasında altcoin’lerde yaşanan yükselişler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.