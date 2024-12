Son 24 saatte yaklaşık %70 oranında değer kazanan Tron (TRX) 0,4313 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü yükselişle birlikte TRX’in piyasa değeri 36,9 milyar dolar yükseldi ve varlık, piyasa sıralamasında ilk 10’a girmeye yaklaştı.

Bitcoin yatay seyrini sürdürürken kaydedilen bu artış, “TRX neden yükseliyor” sorularını da beraberinde getirdi.

TRX fiyatı son bir hafta içerisinde iki kattan fazla değer kazanarak 0,19 dolar seviyesinden 0,4313 dolara kadar yükseldi. Bu haberin hazırlandığı an itibariyle küçük çaplı bir fiyat düzeltmesi kaydederek 0,3779 dolara gerileyen TRX, kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kripto para analisti “Blockchain Backer”, bu yükselişi şöyle yorumladı:

The breakout by Tron (TRX) offers a serious glimmer of optimism to the rest of the market.

It was one of the majority of coins unable to set a new all-time high in 2021. But, capable of surpassing 2021 and 2018 with this move. If that doesn't get you excited, it should. pic.twitter.com/GZFcqhmbOm

— Blockchain Backer (@BCBacker) December 4, 2024