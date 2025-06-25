TRON, USDT transfer hacmiyle Ethereum’u geçti. Ağda 80 milyar dolarlık stabilcoin bulunuyor.

Kripto para dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı: TRON (TRX) ağı, stabilcoin kullanımında Ethereum’u (ETH) geride bıraktı. TRON ağında dolaşımda olan stabilcoin miktarı 80 milyar doları aştı. Bu artışın büyük kısmını Tether (USDT) transferleri oluşturuyor.

TRON Fiyatı ATH Seviyesini Test Edebilir

TRX fiyatı son üç günde %5 yükselerek 0,2720 seviyesine ulaştı (Günlük %0,24’lük düşüşe rağmen). Bu artışta ateşkes haberleri ve güçlü zincir üstü veriler etkili oldu. Fiyat artışı Justin Sun’ın ters birleşme açıklamasındaki gibi güçlü olmasa da, teknik göstergeler olumlu sinyaller veriyor.

Özellikle Bollinger bantlarının daralması, geçmişte yaşanan ani fiyat sıçramalarının habercisi olmuştu. Eğer bu model tekrarlanırsa, TRON fiyatı 0,29 doların üzerine çıkabilir ve 0,44 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) yeniden test edebilir.

TRON’da Kurumsal ve Bireysel Kullanım Güçlü

CryptoQuant analizine göre, TRON’un büyümesinde iki temel faktör öne çıkıyor: Kurumsal hareketlik ve bireysel yatırımcılar.

1 milyon doları aşan USDT transferleri 2024 ortasından bu yana hızla artarak 215 milyar doları geçti. 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arası işlemler de 195 milyar dolara ulaştı. Böylelikle toplam kurumsal hacim yaklaşık 610 milyar dolar seviyesine ulaştı.

100 dolar ile 1.000 dolar arası işlemler 23 milyon adedi geçti. Bu küçük işlemler TRON’un bireysel kullanıcılar arasında ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. TRON ağı, düşük işlem ücretleri ve hızlı transfer kapasitesi sayesinde hem büyük yatırımcıları hem de küçük yatırımcıları kendine çekiyor. Bu iki yönlü talep, ağı stabilcoin piyasasında lider konuma getirdi.