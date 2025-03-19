Tron tabanlı memecoin’ler, 19 Mart itibariyle kayda değer yükselişler yaşadı. CoinGecko verilerine göre TRON ağındaki en büyük memecoin Sundog (SUNDOG) son 24 saatte %10,3 oranında değer kazanarak 61 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Nispeten daha düşük piyasa değerli diğer TRON tabanlı memecoin’ler SUNWUKONG, FOFAR, Dragon Sun (DRGN) ve Banana (N) ise %85 ile %200 arasında yükselişler kaydetti. Sonuç olarak Tron tabanlı memecoin’lerin toplam piyasa değeri son 24 saatte %20 oranında artarak 97 milyon dolara ulaştı.

Tron Memecoin’leri Neden Yükseliyor?

Günlük bazda Tron tabanlı memecoin’lerde yaşanan yükselişin en önemli nedeni, Tron’un kurucusu Justin Sun’ın duyurduğu sıfır işlem ücreti kampanyası oldu. Sun, 19 Mart’ta HTX borsasında SunPump platformunda başlatılan memecoin’ler için işlem ücretlerini sıfırlayan bir teşvik programı başlattığını duyurdu. Bu kampanya 19 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

HTX Borsasında Memecoin’lere Öncelikli Listeleme

HTX, ayrıca SunPump’ta en çok işlem gören memecoin’lere borsada hızlı listeleme ve bir ay boyunca komisyonsuz işlem imkanı sunacak. Şu anda SZN, Darkness ve Dragon Sun gibi token’lar yüksek işlem hacimleriyle öne çıkıyor ve HTX’te listelenmesi bekleniyor.

Justin Sun, Tron’un memecoin ekosistemini desteklemek için 1 milyon dolara kadar fon ayırdığını duyurdu. Ayrıca, Tron’daki memecoin ticaretinin enerji maliyetleri tamamen sübvanse edilecek ve işlemler önümüzdeki altı ay boyunca ücretsiz olacak.

Bu gelişmelerin ardından, Tron memecoin ekosisteminin büyümesi ve daha fazla yatırımcı çekmesi bekleniyor.