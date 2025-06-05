TRON (TRX) ağında günlük aktif adres sayısı rekor kırarak zincir üstü hareketliliğin zirveye ulaştığını gösterdi. Artan kullanıcı ilgisi, TRX’in fiyatında yukarı yönlü bir ivme beklentisini güçlendiriyor.

CryptoQuant analisti CryptoOnChain’in 3 Haziran tarihli verilerine göre, TRON ağındaki günlük aktif adreslerin 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları tarihi zirveye ulaştı. Bu yükseliş, ekosistemdeki büyümenin sürdüğüne ve ağın sağlam bir temelde ilerlediğine işaret ediyor.

Analysis of Daily Active Addresses and TRX Price on Tron Network – All-Time Highs in Moving Averages “Historically, changes in active address trends tend to precede major price movements.” – By @CryptoOnchain pic.twitter.com/7QXqP6g1Gh — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 4, 2025

CryptoQuant’tan Darkfost da verileri destekleyen başka bir analiz yayınladı. TRON’un günlük işlem hacminin 8 milyonu aştığını belirten analist, bunun şubat ayına göre yüzde 30’luk bir artış anlamına geldiğini ifade etti. İşlemlerin çoğunluğu merkezi borsalar yerine doğrudan blokzincir üzerinde gerçekleştiği için, bu artışın gerçek kullanıcı faaliyetlerinden kaynaklandığı vurgulandı.

Artan talebin arkasında ise TRON’un sunduğu cazip getiriler ve merkeziyetsiz hizmetlere olan ilgi yer alıyor.

Temeller Güçlü, Fiyat Yükselişi Sınırlı

Olumlu verilere rağmen TRX fiyatı henüz büyük bir sıçrama gerçekleştirmedi. Haberin yazıldığı sırada 0,2726 dolardan işlem gören token, günlük yüzde 1,2; aylık bazda ise yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Buna karşın, Aralık 2024’teki 0,4313 dolarlık zirvesinin hâlâ yaklaşık yüzde 36 gerisinde konumlanıyor.

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Teknik Görünüm: Kritik Seviyeler Masada

Teknik göstergeler ise karmaşık bir tablo sunuyor. TRX, Bollinger bandının üst sınırında işlem görüyor, bu da fiyatın volatil hale geldiğini ve yukarı yönlü bir kırılmanın gündeme gelebileceğini gösteriyor. 20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların fiyatın altında seyretmesi de yükseliş beklentisini destekliyor.

Ancak bazı göstergeler temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 56 seviyesinde bulunurken, momentum ve MACD verileri yükseliş baskısının zayıflamaya başladığını gösteriyor.

Analistlere göre 0,278 dolar direncinin aşılması, 0,30 dolar seviyesini gündeme getirebilir. Tersine, 0,264 doların altına bir geri çekilme, fiyatı 0,25 dolara kadar düşürebilir.