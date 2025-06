TRON (TRX) ağında günlük aktif adres sayısı rekor kırarak zincir üstü hareketliliğin zirveye ulaştığını gösterdi. Artan kullanıcı ilgisi, TRX’in fiyatında yukarı yönlü bir ivme beklentisini güçlendiriyor.

CryptoQuant analisti CryptoOnChain’in 3 Haziran tarihli verilerine göre, TRON ağındaki günlük aktif adreslerin 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları tarihi zirveye ulaştı. Bu yükseliş, ekosistemdeki büyümenin sürdüğüne ve ağın sağlam bir temelde ilerlediğine işaret ediyor.

Analysis of Daily Active Addresses and TRX Price on Tron Network – All-Time Highs in Moving Averages

“Historically, changes in active address trends tend to precede major price movements.” – By @CryptoOnchain pic.twitter.com/7QXqP6g1Gh

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 4, 2025