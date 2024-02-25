Tron bu hafta 12,62 milyon TRX yakarak popüler altcoin’deki yükseliş trendini güçlendirdi.

Tronscan verilerine göre Tron ağının işlem ücreti gelirleri 20 Şubat’ta 1,759 milyon dolarla rekor seviyeye yükseldi. Tron, ağdaki işlem ücretlerden gelir elde ediyor. Bu gelirlerin bir kısmı TRX yakımı için kullanılıyor. Tron ağının gelirleri, yakılan TRX miktarı ile TRX fiyatının CoinMarketCap’teki kapanış fiyatının çarpılmasıyla hesaplanıyor.

20 Şubat’ta Tron ağında toplamda 12.622.236 TRX yakıldı. Bu gelişme TRX’teki yükseliş trendini daha da güçlendirdi. Söz konusu gelişme Tron ağının benimsenmesindeki artışı ve artan ağ aktivitesini gösteriyor.

TRX yakımları Tron ağında deflasyonist etki yaratarak token fiyatındaki yükselişleri tetikliyor. Halihazırda yükseliş trendinde olan TRX son iki haftada %10,7 son bir aylık süreçte ise %22,7 oranında değer kazandı. TRX’in son bir yılda ise %100’ü aşkın oranda yükseliş yaşadı.

Tron (TRX) şu anda 0,17 dolar bandında işlem görüyor. TRX son olarak bu seviyelere yükseldiğinde takvimler 2021 yılının Mayıs ayını gösteriyordu.

Veriler, Tron’un (TRX), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yöneltilen suçlamalardan etkilenmediğini gösteriyor. SEC, 2023 yılında açtığı davada Tron ve Justin Sun’ı TRX ve BTT aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlamıştı. SEC buna ek olarak Justin Sun’ı ve Tron’u TRX’in piyasa değerini ikincil piyasalarda yapay bir şekilde şişirmekle suçluyor.

Bu gelişmeyle birlikte dünyanın en büyük ikinci stabilcoin’i USDC’nin ihraççısı Circle, Tron ağı desteğini sonlandırdıklarını açıkladı. 2024 yılının Şubat ayında Tron ağında yeni USDC’lerin ihracı durduruldu, ağdaki mevcut USDC’lerin dönüştürülmesi için 2025 yılının Şubat ayı son tarih olarak belirlendi.

Buna rağmen Tron ağı, dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT için en popüler ağ olmaya devam ediyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Tron ağındaki USDT kullanımı, Ethereum ağındaki USDT kullanımından %8 daha fazla.