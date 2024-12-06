Altcoin’lerdeki yükseliş trendiyle birlikte Tron (TRX) yeniden piyasa değeri en yüksek 10 kripto para arasına geri döndü.

Bu süreçte Tron ağındaki toplam kilitli değer de 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, merkezsiz finans (DeFi) kullanıcılarının Tron ağına yönelik ilgisinin arttığı anlamına geliyor.

Tron (TRX) Neden Yükseliyor?

Tron’un yerel token’i TRX son bir haftalık süreçte %66 oranında değer kazanarak 0,44 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. TRX fiyatı zirvenin ardından düzeltmeye giderek 0,30 dolar bandına kadar geri çekildi. TRX’in 7 yıllık aranın ardından yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirlemesi, altcoin sezonunun başladığına dair beklentileri de arttırdı.

TRX’teki yükselişin olası nedenleri şu şekilde:

Grayscale spekülasyonları: Grayscale’in yatırım portföyüne TRX’i dahil edebileceği yönündeki haberler, TRX’e yönelik kurumsal ilgiyi arttırdı. Şirketin TRX’i değerlendirdiği ve çeyrek dönemlik güncellemeler yayınlayacağına ilişkin duyuru, yatırımcı ilgisini yükseltti.

Grayscale’in yatırım portföyüne TRX’i dahil edebileceği yönündeki haberler, TRX’e yönelik kurumsal ilgiyi arttırdı. Şirketin TRX’i değerlendirdiği ve çeyrek dönemlik güncellemeler yayınlayacağına ilişkin duyuru, yatırımcı ilgisini yükseltti. Justin Sun etkisi: Tron’un kurucusu Justin Sun, dikkat çekici hamleleriyle ekosisteme olan ilgiyi artırdı. Sun, Donald Trump’ın “World Liberty Financial” girişimiyle ilişkili WLFI token’ine 30 milyon dolar yatırım yaptı ve bu girişimde danışmanlık rolü üstlendi. Ayrıca Justin Sun’ın 30 milyon dolar karşılığında Maurizio Cattelan’ın “Comedian” adlı duvara bantlanmış muzdan oluşan sanat eserini alması ve sonrasında o muzu yemesi de Tron topluluğunu canlandırdı.

Tron Ağındaki Stabilcoin Ekosistemi

Tron ağı, stabilcoin ekosistemindeki güçlü performansını da sürdürüyor. Messari’nin son raporuna göre, Tron üzerindeki stabilcoin piyasa değeri yıl boyunca istikrarlı bir artış gösterdi ve 2024’ün üçüncü çeyreğinde %3 büyüyerek 59,97 milyar dolara ulaştı. Şu anda bu değer 60 milyar doların biraz üzerinde.

USDT liderliği: USDT’nin Tron ağındaki stabilcoin’ler üzerindeki hakimiyeti %98 seviyesinde.

USDT’nin Tron ağındaki stabilcoin’ler üzerindeki hakimiyeti %98 seviyesinde. USDD büyümesi: İkinci en büyük stabilcoin olan USDD, çeyrek bazında %0,11 artarak 729,9 milyon dolardan 730,6 milyon dolara çıktı.

İkinci en büyük stabilcoin olan USDD, çeyrek bazında %0,11 artarak 729,9 milyon dolardan 730,6 milyon dolara çıktı. TUSD yükselişi: TUSD çeyrek dönemlik süreçte %87’lik büyüme kaydederek en yüksek artış oranını yakaladı ve Tron ağındaki piyasa değeri 89,1 milyon dolardan 166,6 milyon dolara ulaştı.

TUSD çeyrek dönemlik süreçte %87’lik büyüme kaydederek en yüksek artış oranını yakaladı ve Tron ağındaki piyasa değeri 89,1 milyon dolardan 166,6 milyon dolara ulaştı. USDJ performansı: USDJ, %4 artışla 70,7 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Tron’un yükselişi, DeFi kullanıcıları ve stabilcoin ekosistemi için büyüyen bir cazibe merkezi haline geldiğini gösteriyor. TRX’in güçlü performansı ve altyapısının benimsenme oranındaki artış, ağın gelecekteki potansiyelini güçlendiren önemli göstergeler arasında yer alıyor.