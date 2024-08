TRON ağındaki memecoin çılgınlığı giderek artıyor. Veriler, SunPump protokolünün piyasaya sürülmesinden bu yana ağda her gün 1.000’den fazla yeni memecoin yaratıldığını gösteriyor.

Kripto para dünyasında memecoin’ler, son birkaç yıldır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Dogwifhat (WIF) gibi projeler ve politik temalı memecoin’ler, bu dijital varlıkların popülaritesini artırarak kripto piyasasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Şimdi ise TRON, bu tür volatil ve spekülatif varlıklara ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

13 Ağustos’ta, TRON’un kurucusu Justin Sun’ın öncülüğünde geliştirilen Sun.io platformu, SunPump adlı yeni bir protokolün lansmanını yaptı. SunPump, kullanıcıların birkaç dakika içinde, herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan kendi memecoin’lerini oluşturmalarına olanak sağlıyor.

Kripto para analitik platformu Lookonchain, SunPump’ın piyasaya sürülmesiyle Tron ağında her gün 1.000’den fazla memecoin geliştirildiğini bildirdi.

Since #SunPump launched, 4,844 #MEMEcoins have been created on #TronNetwork , bringing a revenue of 1.84M $TRX ($246.6K). pic.twitter.com/R8n7wZHUiy

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere birkaç gün önce piyasaya sürülen SunPump platformunun günlük geliri de 17 Ağustos’ta 1,5 milyon doların üzerine yükseldi.

Is meme coin szn moving to $TRON?

Launched just a few days ago, @justinsuntron SunPump already raked in over $1.5m on August 17th. pic.twitter.com/f8IVoSFku6

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) August 18, 2024