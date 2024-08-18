TRON ağındaki memecoin çılgınlığı giderek artıyor. Veriler, SunPump protokolünün piyasaya sürülmesinden bu yana ağda her gün 1.000’den fazla yeni memecoin yaratıldığını gösteriyor.

Kripto para dünyasında memecoin’ler, son birkaç yıldır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Dogwifhat (WIF) gibi projeler ve politik temalı memecoin’ler, bu dijital varlıkların popülaritesini artırarak kripto piyasasında önemli bir yer edinmesini sağladı. Şimdi ise TRON, bu tür volatil ve spekülatif varlıklara ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

TRON’da Her Gün 1.000 Memecoin Yaratılıyor

13 Ağustos’ta, TRON’un kurucusu Justin Sun’ın öncülüğünde geliştirilen Sun.io platformu, SunPump adlı yeni bir protokolün lansmanını yaptı. SunPump, kullanıcıların birkaç dakika içinde, herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan kendi memecoin’lerini oluşturmalarına olanak sağlıyor.

Kripto para analitik platformu Lookonchain, SunPump’ın piyasaya sürülmesiyle Tron ağında her gün 1.000’den fazla memecoin geliştirildiğini bildirdi.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere birkaç gün önce piyasaya sürülen SunPump platformunun günlük geliri de 17 Ağustos’ta 1,5 milyon doların üzerine yükseldi.

Is meme coin szn moving to $TRON? Launched just a few days ago, @justinsuntron SunPump already raked in over $1.5m on August 17th. pic.twitter.com/f8IVoSFku6 — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) August 18, 2024

Neden Meme Coin’ler TRON’u Tercih Ediyor?

Justin Sun, kripto para dünyasında gelişen trendleri hızlıca benimseyip bunları kendi ekosistemine entegre etmesiyle biliniyor. Memecoin’lerin son dönemde kazandığı popülariteyi göz önünde bulunduran Sun, SunPump’ı agresif bir şekilde tanıtarak TRON’un bu alanda da lider olmasını hedefliyor.

Justin Sun’a göre TRON’un diğer blockchain ağlarına göre en büyük avantajı, 60 milyar dolarlık devasa bir USDT likidite havuzuna sahip olması. Sun, “Meme coin platformları likidite ile var olur ya da yok olur, ve TRON bu konuda rakipsiz” diyerek TRON’un likidite konusundaki üstünlüğünü vurguladı. Gerçekten de, TRON üzerindeki USDT miktarı, diğer blockchain ağlarını geride bırakıyor. Örneğin, memecoin aktivitesinde önde gelen Solana ağında sadece 1,9 milyar dolar değerinde USDT bulunurken, TRON’da bu miktar 60 milyar dolara ulaşmış durumda.

Bu üstünlük, TRON’un memecoin ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini sağlıyor ve daha fazla kullanıcıyı platforma çekiyor.