Trezor, yeni donanım cüzdanlarını ve metal kurtarma anahtarı yedekleme aracını tanıttı.

Trezor kripto para sektörüne giriş yapan yeni kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla 3 yeni ürününü tanıttı. Bu tanıtım, şirketin ilk donanım cüzdanını piyasaya sürmesinin 10. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Trezor bu hamlesiyle kripto para saklama sürecini çok daha erişilebilir ve kolay hale getirmeyi hedefliyor.

Trezor’un kısa bir süre önce tanıttığı 3 yeni ürün şu şekilde:

Çek Cumhuriyeti merkezli Trezor, CryptoPotato’ya gönderdiği basın açıklamasında, “Trezor Safe 3” adlı yeni cüzdanının kripto para kullanıcılarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını belirtiyor. Söz konusu cüzdan, harici olarak saklanan kurtarma anahtarları sayesinde kullanıcılara üst düzey güvenlik sağlıyor.

Trezor ayrıca üçüncü parti bir güvenlik sağlayıcısıyla ortaklık kurarak tespit edilen olası güvenlik açıklarını yayınlamasına izin verdi.

Trezor Safe 3, Trezor Suite masaüstü uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar bu sayede kripto para alım-satım, takas ve saklama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Trezor Safe 3, başta Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere 7.000 farklı kripto para birimini destekliyor. Trezor Safe 3’ün fiyatı ise 79 euro ve 79 dolar olarak belirlendi.

Trezor Keep Metal, ise kullanıcıların kurtarma kelimelerini güvenli bir şekilde saklamasına olanak sağlayan yeni bir ürün. Trezor donanım cüzdanının kaybolması veya çalınması durumunda, cüzdanı kurarken not aldıkları kurtarma kelimeleriyle cüzdanlarına yeniden erişim sağlayabiliyor. Trezor, Trezor Keep Metal’in yangına, suya, korozyona ve darbelere karşı koruma sağladığını belirtiyor.

12 ve 24 kelimelik kurtarma anahtarları için uygun olan Trezor Keep Metal’in fiyatı ise 99 euro ve 99 dolar olarak belirlendi.

Trezor bu ürünlerini an itibariyle ön siparişe açtı. İlk siparişlerin Kasım ayı ortasında teslim edilmesi bekleniyor.

2022 yılında yaşanan Terraform Labs çöküşü ve FTX gibi yüksek profilli şirketlerin iflası nedeniyle kullanıcılar varlıklarını merkezi platformlarda saklamak yerine yeni çözüm arayışlarına başladı. Kullanıcıların varlıkları üzerinde üçüncü tarafların kontrol yetkisini kaldıran gözetimsiz cüzdanlara yöneldi.

Sunday was @Ledger's biggest sales day ever

And amid the FTX collapse, last week was the company's biggest sales week ever

– @iancr chief experience officer at Ledger said to TechCrunch

— Jacquelyn Melinek (@jacqmelinek) November 14, 2022