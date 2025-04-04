Yapay zeka destekli NFT ticaretinden aylık yüzde 30 kazanç vaat eden web3 tabanlı gelir platformu TreasureNFT, kullanıcıların paralarına erişmekte zorlandığını iddia etmesi üzerine dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Önce basit gecikmeler olarak başlayan sorunlar, kısa sürede büyük çaplı bir dolandırıcılık iddiasına dönüştü. Müşteriler hesaplarının dondurulduğunu ve para çekme taleplerinin işleme alınmadığını söylüyor.

Şüpheli İşaretler Peş Peşe Geldi

2024 yılında kurulan TreasureNFT, yapay zeka ile NFT ticareti yaparak her 100 dolar yatırım için yüzde 4.3 ila yüzde 6.8 kazanç sağlama vaadiyle binlerce kullanıcıyı kendine çekti.

Ancak eleştirmenler, platformun büyük ölçüde çok seviyeli pazarlama (MLM) yapısına dayandığını ve yeni kullanıcı getirerek kazanç elde edenlerin ödüllendirildiğini öne sürüyor. Bu sistem, Ponzi şemalarının en belirgin özelliklerinden biri olarak biliniyor.

YouTube’da paylaşılan bir analiz videosunda XYZ Crypto adlı uzman, platformun başlangıçta ödeme yaptığını ve böylece güvenilir göründüğünü belirtti. Ancak kullanıcı sayısı arttıkça, para çekme sürelerinin önce üç güne, ardından bir haftaya ve nihayetinde belirsiz bir süreye uzadığı ifade edildi.

Geçen ayın sonunda yatırımcılar, karmaşık bir “manuel para çekme” sürecine mahkum edildi. Kullanıcılardan belirli formları doldurmaları, işlem ücretlerini ödemeleri ve işlem hash kodlarını göndermeleri istendi. Buna rağmen, TreasureNFT çoğu talebi teknik nedenler öne sürerek reddetti.

XYZ Crypto, platformun tıpkı HashFlare gibi çalıştığını ve aslında var olmayan bir kripto madenciliği hizmeti sunarak yatırımcıları toplamda 577 milyon dolar dolandırdığını söyledi.

TreasureNFT’nin şüpheli yönleri arasında gerçekçi olmayan kazanç vaatleri, gerçek ticaret yerine tamamen yeni yatırımlarla dönen bir iş modeli ve LinkedIn’de sahte olduğu iddia edilen ekip profilleri bulunuyor.

Kullanıcıların öfkesi arttıkça, sosyal medyada tepkiler de çığ gibi büyüdü. Farhan Khan isimli bir kullanıcı, X platformunda şu paylaşımı yaptı:

“TreasureNFT’deki para çekme talebim uzun süredir beklemede. Acil yardım talep ediyorum!”

Benzer şekilde, Maninder Dhiman adlı bir başka kullanıcı ise hesabına tamamen erişemediğini ve parasını çekmek istediğinde sürekli hata mesajları aldığını belirtti.

TreasureNFT’den Açıklama Geldi

Gelen şikayetlerin ardından TreasureNFT’nin X hesabı, peş peşe güncellemeler paylaşarak manuel para çekme sürecinin “platformun sürdürülebilirliği ve güvenliği” için getirildiğini savundu.

Ancak paylaşılan veriler, kullanıcıların endişelerini daha da artırdı. Platforma yapılan 1.887 para çekme talebinden sadece 121 tanesinin başarıyla sonuçlandığı açıklandı. Bu da sadece yüzde 6.4’lük bir onay oranı anlamına geliyor. Geri kalan başvurular ya küçük hatalar nedeniyle reddedildi ya da tamamen yanıtsız bırakıldı.

Kripto dünyasında dolandırıcılık olayları giderek artarken, blockchain güvenlik şirketi Cyvers’in raporuna göre yatırımcılar yalnızca domuz kasapçılığı (pig-butchering) yöntemiyle 5.5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

Şu an için TreasureNFT’nin web sitesi hala erişilebilir durumda olsa da, birçok tarayıcı siteyi “güvensiz” olarak işaretliyor. Öte yandan, 419 binin üzerinde üyesi bulunan platformun resmi Telegram kanalı, dolandırıcılık etiketi aldıktan sonra 30 Mart’tan bu yana güncellenmedi.