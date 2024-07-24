Toyota, Ethereum ağını kullanarak otomobilleri için dijital hesaplar oluşturarak onları daha programlanabilir ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu plan, Toyota’nın otomobilleri kamusal altyapı ile entegre etmeyi amaçlayan Mobility 3.0 konseptinin bir parçası.

Japonya merkezli dev otomotiv şirketi Toyota, ürettiği otomobiller için ‘Hizmet Olarak Mobilite (MOA)’ geliştirmek üzere Ethereum ağını kullanmayı planlıyor. Bu projeyle, Toyota Blockchain Lab, otomobilleri dijital hesaplarla yönetmeyi hedefliyor. Toyota Blockchain Lab cephesinden yapılan açıklamaya göre, ‘araç tipi, rengi, plakası, amblemi, sürüş tarzı ve sürücünün ifadesi’ gibi çeşitli bilgilerin entegre edilmesine olanak sağlanacak.

Söz konusu dijital hesaplar, Ethereum’un ERC-4337 standardı kullanılarak güvence altına alınacak.

Otomobillerini hizmet odaklı varlıklara dönüştürmeyi amaçlayan Toyota, onları gelecekte otonom sürüşe daha elverişli hale getirmeyi planlıyor. Basitçe anlatmak gerekirse, projenin hayata geçmesi halinde her arabanın kendi dijital hesabı olacak ve bu hesap, kullanıcılarla ve diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde bağlanacak. Ayrıca, otomobillerin insan müdahalesine ihtiyaç duymadan bağımsız çalışabilmesi de mümkün hale gelecek.

Toyota, Mobility 3.0 konseptini 2023 yılının Nisan ayında tanıtmıştı. Japonya merkezli şirket, bu konseptle otomobillerinin trafik ışıkları, diğer araçlar ve hatta yayalarla etkileşim içinde olduğu bir geleceği öngörüyor.

Toyota, arabaları sadece kişisel mülkiyet olmaktan çıkarıp yarı kamuya açık varlıklar haline getirmeyi ve blockchain teknolojisini kullanarak bu süreci daha verimli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.