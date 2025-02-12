Toyota Grubu’nun finans kolu, önümüzdeki ay blockchain teknolojisiyle desteklenen ilk menkul kıymet tokeni tahvillerini çıkaracak. Japon medya kuruluşu CoinPost ve Toyota Financial Services’in resmi açıklamasına göre, bu girişimde Daiwa Securities ve Mitsubishi UFJ Bankası da iş birliği yapıyor.

Toyota Menkul Kıymet Token’i Hakkında Ne Biliniyor?

Tahvil, Mitsubishi UFJ’nin Progmat platformunda piyasaya sürülecek. Daha önce bankadan yapılan açıklamalara göre Progmat, farklı blockchain protokolleri üzerindeki stablecoin’ler için birlikte çalışabilirlik çözümleri geliştirecek.

Token sahipleri, Toyota Wallet hesapları da varsa çeşitli özel avantajlardan yararlanabilecek. Toyota Wallet, Toyota Grubu’nun akıllı telefonlar için geliştirdiği dijital ödeme uygulaması olarak dikkat çekiyor. Şirket, bu yeni tokeni “Toyota Wallet ST (securities token) tahvili” olarak adlandırdı. Toyota Finance, bu tahvilin 1 milyar yen (6,6 milyon dolar) değerinde “teminatsız güvenlik tokeni tahvili” olduğunu belirtti.

Tahvil, çıkarıldığı tarihten tam bir yıl sonra (3 Mart 2025) vadesini dolduracak. Satışların 20 Şubat’ta başlayıp, 27 Şubat’ta tamamlanması planlanıyor.

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Toyota, blockchain teknolojisini kullanarak “Toyota Grubu ile bireysel yatırımcılar arasındaki bağı güçlendirmeyi” hedeflediğini açıkladı. Şirketler ayrıca tokenin, Progmat’in yazılım olarak hizmet (SaaS) şeklinde sunduğu “dijital varlık ihracı ve yönetim platformu” kullanılarak çıkarılacağını belirtti.

Toyota Financial Services, token sahiplerine Toyota Wallet hesaplarına “bonus” kredi tanımlayacaklarını duyurdu. Özellikle 1 milyon yen (6 bin 567 dolar) ve üzeri yatırım yapanlara, yaklaşık 65,67 dolar değerinde Toyota Wallet kredisi verilecek.

Tahvilin halka arzında Daiwa Securities aracı kurum olarak görev alırken, Mitsubishi UFJ Bankası tahvil yöneticisi olarak rol üstlenecek. Ayrıca, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation da tahvil kayıtlarının yönetiminden sorumlu olacak.