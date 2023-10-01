Chiliz dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle kurduğu ortaklıklara bir yenisini daha ekledi.

Chiliz ve Socios, bu kapsamda İngiltere’nin ve dünyanın başarılı futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile ortaklık kurdu. Bu ortaklıkla birlikte tarafların çok kısa bir süre içerisinde SPURS Fan Token’ı piyasaya sürmesi bekleniyor.

Taraftarlarla kulüp arasındaki etkileşimin arttırılmasını hedefleyen bu ortaklıkla birlikte Tottenham Hotspur da fan token’ini çıkaran dev kulüpler arasına katıldı.

Chiliz CEO’su Alexandre Dreyfus konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Tottenham Hotspur gelişen küresel spor ekosistemine katılan yedinci Premier Lig kulübü olduğunu ifade etti. Dreyfus ayrıca Tottenham Hotspur’un istikrarsız piyasa koşullarına rağmen yeniliğe ve esnekliğe ilgi gösterdiğini belirtti.

SPURS Fan Token Yeni Özelliklerle Geliyor

Yapılan açıklamada SPURS Fan Token’in yeni özelliklerle zenginleştirileceği ve Tottenham Hotspur taraftarları için dijital sadakat programına sahip olacağı bildirildi.

En son raporlar, Chiliz ve Socios ekosisteminin piyasaya sürülmesinden bu yana spor ekosistemine 400 milyonun üzerinde gelir dağıttığını gösteriyor. Chiliz ve Socios bu süreçte taraftar etkileşimini de önemli ölçüde arttırdı.

Ortaklığın ardından yapılan açıklamada SPURS Fan Token’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Tottenham Hotspur’a gönül veren taraftarların kulüpleriyle dijital etkileşiminin önemli ölçüde yeniden şekillendireceği bildirildi.

Tottenham Hotspur Ticari Satış Direktörü Ryan Norys konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımıza kulübümüzle ilgili yeni ödüller ve deneyimler sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Fan Token’ımız mevcut üyelik programımızın sağladığı avantajları artıracak. Bu ortaklık, kulübümüzün futbol operasyonlarımıza yatırım yapmak üzere sürdürülebilir ek gelir akışları oluşturmak için nasıl çalıştığının bir örneğidir.

Tottenham Hotspur ayrıca 18 yaş ve üzeri tüm sezonluk kombine sahiplerine 4 Ekim Çarşamba gününden itibaren SPURS Fan Token dağıtılacağı açıklandı. Taraftarlar bu token’leri transfer edemeyecek ancak Socios uygulaması üzerinden ödüller kazanabilecekleri etkinliklere katılabilecek.

Chiliz ve Socios ile Tottenham Hotspur arasında kurulan ortaklıkla birlikte Tottenham Hotspur Vakfı’nın Reignite programı da finanse edilecek. Kulübün taraftarları için sağlıklı yaşam desteği teşviki sağlanacak ve etişkinlere yönelik istihdam fırsatları sunacak.

Tottenham Hotspur Kripto Para Dünyasına Giriş Yaptı

Tottenham Hotspur’un yanı sıra şu anda 6 Premier Lig kulübü de kendi fan token’ini çıkardı. 2021 yılında fan token’lerin bir anda popülerleşmesiyle Manchester City, Socios ve Chiliz ortaklığında bu alana giriş yapan ilk kulüplerden bir oldu.

2021 yılının ilerleyen günlerinde Arsenal, Crystal Palace, Everton ve Aston Villa gibi başarılı kulüpler de Socios ve Chiliz ortaklığında kendi fan token’lerini piyasaya sürdü. Öte yandan geride bıraktığımız yıl Premier Lig’den bir alt lige düşen Leeds United’ın da kendi fan token’i bulunuyor.

Chiliz ve Socios CEO’su Alexander Dreyfus, önümüzdeki dönemde fan token’lerin ve kullanıcılarının sayısının artış yaşamasını beklediğini açıkladı. Dreyfus konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

Şu anda dünya çapında 50’den fazla kulüple görüşüyoruz, bazıları sektöre giriş yapmaya hazır, bazıları hala düşünüyor.

Premier Lig futbol kulüplerinin yanı sıra, Juventus, Paris Saint Germain, AC Milan, Sevilla, Atletico Madrid, FC Barcelona, Galatasaray gibi dünyanın dev kulüpleri de Socios ortaklığında kendi fan token’lerini çıkardı.

Bununla birlikte Arjantin ve İtalya gibi milli takımların da kendi fan token’leri bulunuyor.