Kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Strom kefaletle serbest bırakıldı.

Bu hafta başlarında ABD’li yetkililer, Lazarus Group’un kara para aklama operasyonlarına yardımcı olduğu iddia edilen Roman Strom’u tutuklamıştı.

“Tutuklama Nedeniyle Hayal Kırıklığına Uğradım”

Roman Storm’un avukatı Brian Klein müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Ancak Brian Klein kefalet miktarını açıklamadı. Brian Klein, müvekkilinin ABD’li yetkililerce tutuklanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Klein, ABD’li savcıların “yeni yasal teorilerinin” tüm yazılım geliştiricilerin faaliyetlerini etkileyebileceğine inanıyor.

Pleased to share that my client Roman Storm is already out on bail, although I remain very disappointed that the prosecutors charged him because he helped develop software – their novel legal theory has dangerous implications for all software developers.https://t.co/elmU8VqpYq — Brian Klein (@brianeklein) August 24, 2023

23 Ağustos 2023’te ABD’li savcılar Roman Storm’u tutukladı. Roman Storm’u ve Tornado Cash’in bir diğer kurucu ortağı Roman Semenov’u yetkisiz para transferi işi yürütme ve ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçluyordu.

ABD’li savcılar Tornado Cash’in, siber saldırıya maruz kalan çok sayıda kişiden aldıkları şikayetlere rağmen müşterini tanı (KYC) veya kara para aklamayı önleme standartlarını uygulamadığını öne sürdü.

Roman Semenov hala kaçak durumda ve FBI Semenov’un yerini tespit etmeye çalışıyor. ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) kısa bir süre önce Roman Semenov’u özel olarak tasarlanmış yaptırım uygulanan kişiler listesine ekledi. FBI’ın New York ofisinden sorumlu müdür yardımcısı James Smith konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bu şahsın yerini tespit etmek ve tutuklamak için teşkilatımızın içinde ve dışında kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz… İster yurt içi ister yurt dışı olsun, tutuklamak için her türlü yolu deneyeceğiz ve ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.

Tornado Cash’in üçüncü kurucu ortağı Alexey Pertsev’in de ABD’nin kolluk kuvvetleriyle başı dertte. Alexey Pertsev, geride bıraktığımız yıl Tornado Cash’in Kuzey Koreli hack grubu Lazarus’a hizmet sağladığı iddiasıyla OFAC tarafından yaptırım uygulanmasından çok kısa bir süre sonra Amsterdam’da gözaltına alınmıştı.

Her ne kadar Alexey Pertsev bugüne kadar bugüne kadar birçok kez kefaletle serbest kalmak için girişimde bulunsa da başarısız oldu. Yaklaşık 9 aydır hapishanede tutulan Alexey Pertsev, Tornado Cash’in Lazarus Group’la ilişkili olup olmadığına ilişkin kararın verileceği duruşmayı bekliyor.

Tornado Cash ile Lazarus Group İlişkisi

Resmi rakamlar, Lazarus Group’la ilişkili kişilerin Tornado Cash aracılığıyla yüz milyonlarca dolar akladığı iddia ediliyor. Bununla birlikte yasadışı faaliyetlerden elde edilen ve Tornado Cash aracılığıyla aklanan varlıkların toplam değeri ise 1 milyar doların üzerinde.

Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole Argentieri, Tornado Cash gibi kripto para karıştırıcılarının “suçluların haksız kazançlarını gizlemek için başvurdukları yöntem” haline geldiğini savundu. Nicole Argentieri bu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Sanıklar, Tornado Cash’i, bilgisayar korsanlığı ve banka dolandırıcılığı gibi yasadışı faaliyetlerden elde edilen fonların izini kaybettirmek isteyen suçlular için güvenli bir sığınak olarak işlettiler.