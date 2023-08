Kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Strom kefaletle serbest bırakıldı.

Bu hafta başlarında ABD’li yetkililer, Lazarus Group’un kara para aklama operasyonlarına yardımcı olduğu iddia edilen Roman Strom’u tutuklamıştı.

Roman Storm’un avukatı Brian Klein müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Ancak Brian Klein kefalet miktarını açıklamadı. Brian Klein, müvekkilinin ABD’li yetkililerce tutuklanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Klein, ABD’li savcıların “yeni yasal teorilerinin” tüm yazılım geliştiricilerin faaliyetlerini etkileyebileceğine inanıyor.

Pleased to share that my client Roman Storm is already out on bail, although I remain very disappointed that the prosecutors charged him because he helped develop software – their novel legal theory has dangerous implications for all software developers.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) August 24, 2023