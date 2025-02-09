Kripto para karıştırıcısı (mixer) Tornado Cash’in kurucu ortağı Alexey Pertsev, yaklaşık dokuz ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Hollanda’daki cezaevinden tahliye edilen Pertsev, temyiz süreci tamamlanana kadar ev hapsinde tutulacak. ABD’nin Tornado Cash’e uyguladığı yaptırımları kaldırması, hem platform hem de kripto para sektörü için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Ancak platformun yasa dışı faaliyetler için kullanımındaki artış, işleri daha çok zora sokabilir.

Alexey Pertsev 2024 yılının Mayıs ayında tutuklandı ve açık kaynaklı bir yazılım geliştirdiği için yargılandığını belirtiyor. Onu destekleyenler, Pertsev’in doğrudan bir suça karışmadığını savunuyor.

Serbest kaldıktan sonra sosyal medyada açıklama yapan Pertsev şunları kaydetti:

“Özgürlük paha biçilemez ama benim özgürlüğüm büyük bir maliyet gerektirdi. Ev hapsine çıkmam, avukatlarımın çalışmaları ve topluluğun bağışları sayesinde mümkün oldu. Mücadelem bitmedi, nihai zafer için hâlâ desteğe ihtiyacım var.

Kripto para topluluğu ise Pertsev ve Tornado Cash’i desteklemeye devam ediyor. Risk sermayesi şirketi Paradigm, Tornado Cash’in diğer kurucu ortağı Roman Storm’un hukuki mücadelesi için 1,25 milyon dolar bağışladı. Ethereum kurucularından Vitalik Buterin de hukuk mücadelesine destek verenler arasında yer alıyor.

Ev hapsinde kalmaya devam eden Pertsev, 2024 yılının Ağustos ayından bu yana hukuki savunması için bağış toplamaya çalışıyor.

Tornado Cash Yaptırımlardan Kurtuldu, Ancak Riskler Sürüyor

Pertsev’in tahliyesi, Tornado Cash için gelen son olumlu gelişmelerden biri oldu. ABD hükümeti 2022’de platformu yasaklamıştı, ancak 2024 yılının Kasım ayında bir temyiz mahkemesi yaptırımları kaldırdı. 2025 yılının Ocak ayında’te bir bölge mahkemesi bu kararı onayladı ve Tornado Cash’in yerel tokeni TORN’un fiyatı hızla yükselişe geçti.

Ancak platform hala mercek altında. 2024’te hacker grupları, Tornado Cash üzerinden bir ay içinde 50 milyon dolarlık fon akladı.

Pertsev’in serbest kalması ve platformun yaptırımlardan kurtulması kripto topluluğunda umut yaratsa da, hukuk mücadelesi sürüyor. Ev hapsinde olan Pertsev’in tamamen özgürlüğüne kavuşup kavuşamayacağı ise belirsizliğini koruyor.