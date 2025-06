Haziran ayında %30’luk sert bir düşüş yaşayan Pi Network (PI), topluluk güvenini kaybediyor mu? Bu soru, kripto piyasasındaki genel zayıflığın ortasında Pi’nin geleceğine dair şüpheleri gündeme taşıdı. Projenin açık ana ağa (Open Mainnet) geçiş süreci yaklaşırken yatırımcılar fiyatlardaki düşüşe odaklanmış durumda.

Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi önde gelen kripto varlıklar son haftalarda değer kaybetti. Pi Network’teki fiyat hareketi de bu daha geniş satış baskısı çerçevesinde değerlendirilmeli. Ancak Pi’nin benzersiz bir yapısı bulunuyor: Hâlen kapalı ana ağ (enclosed Mainnet) aşamasında olan Pi, sınırlı arzı ve erişimi sayesinde daha büyük piyasa şoklarından kısmen izole durumda.

Projenin liderlerinden Dr. Nicolas Kokkalis, Pi Network’ün fiyat performansından çok uzun vadeli faydaya odaklandığını belirtiyor. Kokkalis’e göre Pi’nin başarısı, hızlı fiyat artışlarında değil; gerçek kullanım alanları ve güçlü bir ekosistem kurmasında yatıyor.

📉 Why Is #PiNetwork Price Low Right Now? Will It Rise Again? 🔄

🚨 Global crypto correction is hitting all major coins — not just Pi.

🔻 #Bitcoin, #Ethereum & #Solana have dipped recently, dragging the market sentiment down. When these giants fall, the whole market feels it.… pic.twitter.com/8f48DaHzCV

— Dr. Nicolas Kokkalis (@drnicolas_) June 22, 2025