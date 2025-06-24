Haziran ayında %30’luk sert bir düşüş yaşayan Pi Network (PI), topluluk güvenini kaybediyor mu? Bu soru, kripto piyasasındaki genel zayıflığın ortasında Pi’nin geleceğine dair şüpheleri gündeme taşıdı. Projenin açık ana ağa (Open Mainnet) geçiş süreci yaklaşırken yatırımcılar fiyatlardaki düşüşe odaklanmış durumda.

Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi önde gelen kripto varlıklar son haftalarda değer kaybetti. Pi Network’teki fiyat hareketi de bu daha geniş satış baskısı çerçevesinde değerlendirilmeli. Ancak Pi’nin benzersiz bir yapısı bulunuyor: Hâlen kapalı ana ağ (enclosed Mainnet) aşamasında olan Pi, sınırlı arzı ve erişimi sayesinde daha büyük piyasa şoklarından kısmen izole durumda.

Projenin liderlerinden Dr. Nicolas Kokkalis, Pi Network’ün fiyat performansından çok uzun vadeli faydaya odaklandığını belirtiyor. Kokkalis’e göre Pi’nin başarısı, hızlı fiyat artışlarında değil; gerçek kullanım alanları ve güçlü bir ekosistem kurmasında yatıyor.

📉 Why Is #PiNetwork Price Low Right Now? Will It Rise Again? 🔄 🚨 Global crypto correction is hitting all major coins — not just Pi.

🔻 #Bitcoin, #Ethereum & #Solana have dipped recently, dragging the market sentiment down. When these giants fall, the whole market feels it.… pic.twitter.com/8f48DaHzCV — Dr. Nicolas Kokkalis (@drnicolas_) June 22, 2025

Kısa Vadeli Sinyaller Ne Gösteriyor?

Pi Network’ün fiyatı şu anda 0,5283 seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde bir miktar gerileme yaşansa da, kısa süre önce görülen 0,475 seviyesinden toparlanma dikkat çekti. Eğer bu momentum sürerse, 0,520 direncinin test edilmesi mümkün. Ancak 0,490 altına sarkılması, yeniden 0,475 desteğine doğru baskı oluşturabilir.

Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor. MACD göstergesi zayıf bir düşüş eğilimi ortaya koyarken, RSI 29,70 seviyesinde ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, kısa vadeli bir dip oluşmuş olabileceğine işaret ediyor. Yine de yatırımcıların, trend dönüşünü doğrulamak için daha güçlü hacim ve net kırılımlar görmesi gerekiyor.

Uzun Vadede Beklentiler Mainnet’e Bağlı

Topluluk içindeki güvenin temel dayanağı hâlâ Open Mainnet’in hayata geçmesi ve Pi ekosisteminde daha fazla gerçek dünya uygulamasının devreye alınması. Şu anda 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Pi Network, yaygın benimsenme ve kullanım alanı geliştirme hedefiyle öne çıkıyor.

Fiyat düşüşü, topluluğun bir kısmında şüphe yaratmış olsa da, Pi’nin merkezi olmayan uygulamalar ve kullanıcı tabanıyla büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.