Yapay zekâ temelli altcoin projelerinden KAITO, son 24 saatte yüzde 20 yükselerek 2,19 dolara ulaştı.

İşlem hacmi de aynı dönemde yüzde 50 artış gösterdi. Fiyat hareketleri, token’ın tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra güçlü bir toparlanma sinyali verdiğine işaret ediyor.

KAITO, yaklaşık bir haftadır 1,70 ile 1,90 dolar aralığında yatay seyrettikten sonra yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandı. Bu konsolidasyon süreci, 6-10 Mayıs tarihleri arasında yaşanan hızlı yükselişin ardından geldi. O dönemde fiyat 0,79 dolardan açılarak 1,98 dolara kadar yükselmiş ve sadece dört gün içinde yüzde 150 değer kazanmıştı.

Bugün yaşanan yükselişle birlikte KAITO, 27 Şubat’ta ulaştığı 2,90 dolarlık zirveden sonra ilk kez aynı direnç bölgesine yaklaştı. Şu anda zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 25 gerisinde işlem görüyor. 2,50 dolar seviyesi, geçmişteki satış baskısının yoğunlaştığı alan olarak dikkat çekiyor. Analistlere göre bu seviyenin aşılması hâlinde, 2,90 dolarlık rekorun yeniden test edilmesi mümkün.

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Teknik göstergeler de yükseliş beklentisini destekliyor. RSI 69 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine yaklaştı. MACD göstergesi ise hâlâ pozitif bölgede kalıyor. Ancak histogramın zayıflaması, yükseliş ivmesinde kısa vadeli bir yavaşlama yaşanabileceğini gösteriyor. Buna karşın 7 Mayıs’taki fiyat kırılımından bu yana işlem hacminin istikrarlı olması, alım iştahının sürdüğünü gösteriyor.

Yükselen fiyat grafiği ve arka arkaya gelen güncellemeler, KAITO’nun yatırımcılar tarafından yeniden radarına alındığını gösteriyor. Fiyatın 2,50 dolar direncini kırıp yeni bir rekor test edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.