Telegram’ın topluluğa ait blockchain ağı TON, topluluğu ödüllendirecek.

Telegram topluluğu tarafından yürütülen blockchain projesi Toncoin, topluluk için büyük bir ödül programı başlattı.

Toncoin, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram tarafından geliştirilen, fakat şirketin SEC ile karşı karşıya gelmesinden dolayı topluluğa devredilen bir blockchain projesidir.

Toncoin Topluluğu Ödüllendirecek

Toncoin (TON) blockchain ağının geliştiricisi Open Network Foundation, 20 Mart’ta yeni topluluk ödül programına 30 milyon TON ayıracağını duyurdu. TON, CoinMarketCap verilerine göre 4,2 dolardan işlem görüyor. Yani programa ayrılan kripto paraların değeri 125 milyon doları geçiyor.

Open League (Açık Lig) adı verilen projeler arası yarışma ve ödül sezonunun ikinci aşamasını temsil eden bu süreçte, 38 milyon dolar madencilik ve kullanıcı teşviki olarak ayrıldı. Airdrop olarak da 22 milyon dolarlık TON dağıtılacak.

Open League’de rekabet edecek geliştiricilere ise 15 milyon dolar ayrıldı. Ayrıca likidite havuzları, tam 40 milyon dolar ile desteklenecek. Toncoin topluluk ödül programı 1 Nisan’da başlayacak.

Toncoin, Open League’in pilot aşamasında 650 bin TON dağıtmıştı. Dağıtılan miktarın değeri, güncel kur ile 2,7 milyon doları geçiyor.

Son Toncoin Gelişmeleri

Pilot programda geliştirici yarışması hala devam ediyor. Toncoin, kazanan projelere 31 Mart’ta toplam 550 bin TON dağıtacak.

Telegram’ın reklam platformu Telegram Ad Platform, bu ay TON blockchain ağında başlatıldı. Web3 değerleriyle oluşturulan platform, reklam izleyerek gelir elde etmeye ve bu geliri içerik üreticiler ile paylaşmaya olanak sağlayacak.