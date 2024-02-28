Telegram CEO’su Pavel Durov’un kısa süre önce yaptığı açıklamada reklam platformunu tanıttı. Bu gelişmenin ardından TON’un piyasa değeri 10 milyar dolara yaklaştı.

Özet

Telegram 100 ülkede reklamlara izin verecek ve reklam gelirlerinin %50’si TON blockchain’i aracılığıyla Toncoin’deki kanal sahipleriyle paylaşılacak.

Bu gelişmenin ardından TON %25 oranında değer kazanarak yaklaşık 10 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. TON’daki bu yükseliş kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin ortasında geldi.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %21,36 değer kazanan TON 2,63 dolardan işlem görüyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ın CEO’su Pavel Durov, reklam platformunun Mart ayında platformun 100 ülkedeki reklamverenlere açılacağını bildirdi. Söz konusu reklam gelirlerinin %50’si bu ülkelerdeki kanal sahipleriyle paylaştırılacak.

Pavel Durov, Telegram Reklam Platformundaki ödemelerin yalnızca TON blok zinciri üzerinden yapılacağını belirtti. Pavel Durov konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Fragment’teki Telegram kullanıcı adlarında uyguladığımız yaklaşıma benzer şekilde, reklam satacağız ve reklam gelirlerini Toncoin’deki kanal sahipleriyle paylaşacağız. Bu, içerik oluşturucularının Toncoin’lerini nakde çevirebilecekleri ya da kanallarını tanıtmak ve geliştirmek için yeniden yatırım yapabilecekleri verimli bir döngü yaratacak.

Bu duyurunun ardından TON fiyatı %21,28’i aşkın oranda değer kazanarak gün içerisinde 2,93 dolara kadar yükseldi. TON şu anda 2,63 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre Toncoin (TON) şu anda 9,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle 15. en büyük kripto para birimi konumunda.

Telegram’daki kanallar her ay 1 trilyondan fazla görüntülenme elde ediyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Bitcoin (BTC) fiyatı dakikalar önce 61.000 dolarla Kasım 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ethereum (ETH) da 3.347 dolarla son iki yılın en yüksek seviyesinde işlem görüyor.