Telegram’ın 13 Mart Salı günü halka arz olmayı açıklamasının ardından Toncoin yükselişe geçti. Son 24 saatte %19,4 oranında değer kazanan Toncoin (TON) böylelikle 4,48 dolarla son birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Telegram bu hafta başında 900 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı. Bu kritik kilometre taşına ulaşılmasının ardından şirketin kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Telegram’ın halka arz olmayı planladığını duyurdu.

Coingecko verilerine göre, TON Salı günü %38’lik yükseliş yaşayarak 4,45 dolara yükseldi. TON son olarak 4 doların üzerine yükseldiğinde takvimler 2021 yılının Kasım ayını gösteriyordu. Yükseliş trendine bugün de devam eden TON sonuç olarak 4,48 dolara kadar yükseldi.

Son iki yıldır sessiz olan TON, son 30 gün içerisinde yeniden hareketlendi. TON’daki bu yükselişte kripto para piyasasındaki boğa sezonu ve Telegram’a ilişkin gelişmeler etkili oldu.

CryptoPotato olarak iki hafta önce bildirdiğimiz üzere Telegram, reklam gelirlerinin %50’sini TON blok zinciri üzerinden ödenen kanal sahipleriyle paylaşacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Toncoin (TON) yaklaşık %25 oranında değer kazandı.

Toncoin (TON) projesi başlangıçta Telegram tarafından geliştiriliyordu ve projenin adı o dönemde Telegram Open Network’tü (TON). Ancak Telegram’ın TON’u piyasaya sürmek için özel yatırımcılara yaptığı token satışları SEC’in radarına girdi. Bu nedenle Telegram, 2020 yılında TON projesini rafa kaldırdıklarını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından topluluk tarafından yeniden başlatılan TON, Toncoin olarak yeniden markalandı ve Proof-of-Stake (PoS) konsensüs algoritmasıyla bir katman-1 ağına dönüştürüldü.

Sonuç olarak Telegram, bağımsız geliştiriciler tarafından yeniden canlandırılan Toncoin’i uygulamasına entegre etti ve TON için bir gözetimsiz kripto para cüzdanı başlattı.

Pavel Durov 2017’den bu yana ilk röportajını The Financial Times’a verdi. Pavel Durov röportajda Telegram’ın halka arz olmayı planladığını açıkladı.