Telegram’ın dijital varlığı Toncoin, BlackRock’un 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracına katılabileceği iddiasıyla yüzde 6’dan fazla yükseldi. Tahvillere olan yoğun ilgi, yatırımcıların projeye duyduğu güveni de ortaya koydu.

Telegram’ın Tahviline Wall Street İlgisi

Telegram’ın beş yıl vadeli tahvillerini yüzde 9 getiriyle piyasaya süreceği öğrenildi. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, sağlanacak finansman ile önceki borçlar geri ödenecek. Abu Dabi merkezli Mubadala yatırım fonunun şimdiden destek verdiği tahvil ihracında, BlackRock’un da yeni alımlar yapabileceği konuşuluyor. Hedge fonu Citadel’in de olası yatırımcılar arasında yer aldığı belirtiliyor, ancak detaylar henüz netlik kazanmadı.

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Durov’dan Rekor Kullanıcı ve Gelir Açıklaması

Tahvil haberleri, Telegram kurucu ortağı Pavel Durov’un son açıklamalarının ardından gündeme geldi. Durov, ücretli kullanıcı sayısının 15 milyona ulaştığını ve 2025 yılı için 2 milyar dolar gelir hedeflediklerini duyurdu. Bu rakam, geçen yıla göre iki katlık bir büyümeye işaret ediyor.

Öte yandan Durov, Telegram’daki yasa dışı içeriklerle ilgili yürütülen soruşturmalara iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ön inceleme altında bulunuyor. Fransa’da savcılar, yatırımcı görüşmeleri için yaptığı ABD seyahat talebini “yeterli gerekçe sunulmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Fiyatlarda Sert Hareket

Tüm gelişmelerin ardından Toncoin, yüzde 6,49 oranında artışla 3,67 dolara yükseldi. Coin’in piyasa değeri 9 milyar dolara yaklaştı. Buna rağmen Toncoin, hâlâ 2024 yılındaki en yüksek seviyesinin yüzde 61,6 altında işlem görüyor.