Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan TON fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Toncoin (TON), 2018 yılında başlatıldı. Büyük beklentilerle piyasaya sürülen Toncoin, 11 Nisan 2024 tarihinde 7,63 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa dalgalanmaları, ağ güncellemeleri ve kripto para piyasasına yönelik düzenlemeler nedeniyle zaman zaman zor günler geçiren Toncoin, bu zorluklara rağmen geride bıraktığımız yaklaşık 6 yıllık süreçte kripto para piyasasındaki önemli projelerden biri olmayı başardı.

Tüm zamanların en düşük seviyesini 21 Eylül 2021 tarihinde 0,5194 dolarla belirleyen TON, yıllar içeriisnde %1.135 oranında değer kazandı. Bu nedenle kripto para sektörü, Toncoin’in (TON) gelecekteki fiyat performansını merak ediyor.

Bu yazımızda Mayıs 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki TON fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı Toncoin (TON) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Mayıs ayı itibariyle Toncoin (TON) 6,44 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, TON’un 2024 yılında 6,40 dolar ile 30,44 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

TON’un 2024 yılı için öngörülen 30,44 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %6,40 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Toncoin (TON) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, TON’un 2025 yılında 6,40 dolar ile 30,44 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

TON’un 2025 yılı için öngörülen 30,44 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %6,40 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Toncoin (TON) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, TON’un 2030 yılında 16,36 dolar ile 26,52 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

TON’un 2030 yılı için öngörülen 26,52 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %312,76 oranında değer kazanması gerekiyor.

Toncoin (TON) 10 Dolara Yükselebilir mi?

Toncoin (TON) fiyatının 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %56 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, TON fiyatının 2024 yılının Haziran ayında 10 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Toncoin (TON) 100 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre TON fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %1.460,51 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, TON fiyatının 2040 yılının Haziran ayında 100 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Toncoin (TON) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre TON fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %15.501,31 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, TON fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara yükselemeyeceğini öngörüyor. CoinCodex’in yapay zeka algoritmasının TON için öngördüğü en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacağını öngördüğü 291,06 dolar seviyesi.

Toncoin (TON) 1.000 TL Olur mu?

Toncoin (TON) fiyatı 2024 yılının Mayıs ayı itibariyle Türk Lirası paritesinde 206 TL seviyesinde işlem görüyor.

CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, TON fiyatının 2025 yılında 1.000 TL’ye yükselebileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte TL, son yıllarda dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybediyor. Bu nedenle TL’deki değer kaybının devam ettiği senaryoda TON çok daha hızlı bir şekilde 1.000 TL seviyesine ulaşabilir.

Toncoin (TON) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Kripto para yatırımcılarının Toncoin (TON) teknik analizi için en çok tercih ettiği kripto paralar arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor.

Toncoin (TON) teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. TON fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, TON’un yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. TON fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise TON’un düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

TON Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi TON fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörlerde TON fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Davalar ve yasal sorunlar

Stratejik ortaklıklar

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Benimsenme

Makroekonomik gelişmeler

DeFi’deki gelişmeler

TON fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Toncoin’un (TON) Geleceği ve Yorumları

Ethereum Katili olarak piyasaya sürülen Toncoin (TON), en popüler akıllı sözleşme destekli blockchain ağları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Platformun geleceğinde DeFi’deki gelişmeler kritik rol oynayabilir.

Toncoin ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyurdu. Toncoin’un geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Öte yandan TON, ABD SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılan kripto para projeleri arasında yer alıyor. SEC’in bu konudaki tutumu da TON’un geleceği üzerinde etkili olabilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle TON gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Toncoin (TON) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Toncoin (TON) Nedir?

Merkezsiz, ölçeklenebilir uygulamaları barındırmak için tasarlanmış bir blockchain platformu olan Toncoin, 2018 yılında açık kaynaklı bir proje olarak piyasaya sürüldü. Toncoin’un blockchain ağı, Ethereum ile uyumlu ve çeşitli yan zincirler kullanarak daha hızlı ve daha düşük maliyetli işlemler sunmayı hedefliyor.

TON Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, TON, madenciliği yapılamayan kripto paradır, bu nedenle TON madenciliği yapılamaz.

Nereden ve Nasıl TON Satın Alınır ve Saklanır?

Toncoin’i (TON) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak TON satın alabilirsiniz. Satın aldığınız TON’ları güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.