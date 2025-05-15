Toncoin (TON), kısa bir konsolidasyon sürecinin ardından boğa momentumu biriktirmeye başladı. Fiyat hareketi, teknik olarak yükselişin devamına işaret eden bir boğa flaması formasyonu içinde ilerliyor.

3,50 Dolar Direnci Test Ediliyor

TON, 8 Mayıs’tan bu yana üç gün süren bir yükseliş serisinin ardından, 3,50 dolar seviyesindeki önemli direnç noktasını test ediyor. Ancak fiyat, bu psikolojik seviyeyi aşmakta zorlanıyor. Hareket henüz flama formasyonunu yukarı yönlü kıracak kadar güçlü değil.

Balina Hareketleri Güçlü Alım Sinyali Veriyor

Fiyattaki duraksamaya rağmen, zincir üstü veriler olumlu sinyaller veriyor. Özellikle büyük işlemler %84 artarak 6,12 milyar dolara ulaştı. Bu tür sıçramalar genellikle balina veya kurumsal yatırımcı hareketliliğine işaret eder ve büyük fiyat hareketlerinden önce sıkça görülür.

Coinglass verilerine göre, 3,66 dolar seviyesinde 999 bin dolarlık short likidasyonu kümesi bulunuyor. Bu seviye, şu anki direncin hemen üzerinde yer alıyor ve fiyatı yukarı çekebilecek bir mıknatıs görevi görebilir.

TON, 3,50 doların üzerine çıkmayı başarırsa, short pozisyonların zorunlu kapanması ile birlikte zincirleme likidasyonlar görülebilir. Bu da ralliyi daha da hızlandırabilir.

Sırada Ne Var?

Toncoin boğalarının bir sonraki hedefi, 3,50 dolar üzeri günlük kapanış yapmak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 3,66 dolar bölgesi yeni hedef haline gelecek.

Boğa flaması formasyonu, balina alımları ve kaldıraçlı pozisyonların potansiyel tasfiyesi, yükseliş ihtimalini güçlendirse de, kırılım gerçekleşene kadar piyasada bir konsolidasyon süreci devam edebilir.