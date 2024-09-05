Toncoin geçtiğimi yedi günde yüzde 18 değer kaybetti. TON fiyatını ne bekliyor?

TON bu hafta düşüş trendini sürdürüyor.

Kilit destek seviyesi: 4,5 dolar

Kilit direnç seviyesi: 5,2 dolar

Satıcıların Baskısı Sürüyor

Telegram Kurucusu Pavel Durov Paris’te göz altına alındığından beri, TON fiyatı da düşüyor. Toncoin’in düşüş trendi giderek daha da derinleşti ve geçtiğimiz haftayı yüzde 18 değer kaybıyla kapattı.

Haber yayın saati itibarıyla 5 doların altına gerileyen TON için bir sonraki destek 4,5 dolarda bulunuyor.

Toncoin Dipleri Düşüyor

Satış baskısına dayanamayan Toncoin, giderek daha düşük dip seviyeler belirliyor. Yani düşüş trendi yakında son bulacak gibi durmuyor.

Fiyat sekse ve 5,2 dolar direncini test etse dahi negatif piyasa duyarlılığı korundu.

Satış Hacmi Yüksek

TON, ağustos ayından beri aralıksız bir satış baskısı görüyor. Kripto paranın işlem hacmi Durov’un göz altına alınmasından beri fırladı ve kontrol ayılara geçti.

Toncoin’in blockchain ağı geçtiğimiz günlerde birkaç kez hizmet kesintisi yaşadı. Böylece TON’un yükselme ihtimali daha da güçleşti.

Pavel Durov, kefalet ödeyerek serbest kaldı ve Fransa’da duruşma gününü bekliyor. Durov’un durumu netleşene kadar, TON’un yükselmesi de pek olası durmuyor.