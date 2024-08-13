TON, ağ üzerindeki varlıkları tanımlama sürecini daha kolay hale getiren TON DNS adlı yeni hizmetini tanıttı. TON DNS tıpkı Ethereum Name Service (ENS) gibi cüzdan adresleri insan tarafından kolaylıkla okunabilen isimleri makine tarafından okunabilen tanımlayıcılarla eşleştiriyor.

TON DNS ile Basitleştirilmiş Kimlik Tespiti

Geleneksel blockchain adresleri uzun ve karmaşıktır, bu da kullanıcı deneyimini zorlaştırır. TON DNS, .sol, .eth ve .ton alan adlarında görülen basit adlandırma kurallarını benimseyerek bu sorunu çözüyor.

TON DNS hizmeti, kullanıcıların TON ağında insan tarafından okunabilir cüzdan adresleri oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların uzun ve karmaşık alfanümerik karakter dizileri yerine, akılda kalıcı ve paylaşımı kolay kısa isimler kullanabilmesi anlamına gelir.

Örneğin, karmaşık bir adrese fon göndermek yerine, kullanıcılar “mehmet.ton” gibi bir alan adı benzeri isim kullanabilir. Bu, işlemleri basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda işlemleri daha anlaşılabilir hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirir.

TON DNS Nasıl Kullanılır?

TON DNS ürününü kullanmak için öncelikle bir TON cüzdanı oluşturulması gerekiyor. Ardından kullanıcılar, alan adlarını seçerek kaydedebilir. Bu alan adları TON DNS sistemine entegre edilir.

TON DNS, bireylerin, işletmelerin ve merkezsiz uygulamaların kişiselleştirilmiş ve kolayca tanınabilir tanımlayıcıların atanmasına olanak sağlar. TON DNS, blockchain teknolojisi ile günlük internet kullanımını birbirine entegre edilmesine yardımcı oluyor.

TON DNS’nin sağladığı avantajlar yalnızca kullanım kolaylığı ile sınırlı değil. TON DNS’in sağlayacağı kullanım kolaylığı nedeniyle ağın benimsenme oranının da artması bekleniyor.