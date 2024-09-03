Toncoin, geçtiğimiz hafta iki kez ağ kesintisi yaşamıştı.

The Open Network ve Toncoin’in peşini sorunlar bırakmıyor. Telegram CEO’su Pavel Durov göz altına alındıktan sonra birçok şekilde gündeme gelen TON’un yaşadığı bazı sorunlar proje ile ilgili bile değil.

TON fiyatı, bugün kripto para veri platformu CoinMarketCap’te dakikalar içinde yüzde 94 çakıldı.

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere TON, CoinMarketCap’te 5,2 dolardan 0,3 dolara geriledi. Altcoin birkaç dakikada değerinin çoğunu kaybetmiş gözüktü.

Ancak sorunun Toncoin ile değil, veri platformu ile ilgili olduğu anlaşıldı. TON fiyatı, platformda kısa süre sonra mevcut işlem fiyatı olan 5,2 dolara yükseldi. Kripto para borsalarında benzer bir sorun yaşanmadı.

Toncoin son günlerde birçok sorun ile karşı karşıya kaldı. Blockchain ağı, geçtiğimiz hafta iki kez 6 saat kullanım dışı kalmıştı. Kesinti, blockchain’de piyasaya sürülen DOGS adlı memecoin’e gösterilen yoğun ilgiden yaşandı.

Telegram CEO’su Pavel Durov, Paris’te göz altına alındıktan birkaç gün sonra mahkemeye çıkarıldı ve kefalet ödeyerek serbest kaldı. Durov, bir sonraki duruşmaya kadar Fransa’yı terk edemeyecek.