Open Network, yeni memecoin DOGS’un yol açtığı saatler süren kesintinin ardından yeniden blok üretmeye başladı.

TON blockchain ağı, yoğun alım satım faaliyetleri nedeniyle yaklaşık altı süren büyük bir kesinti yaşadı ve bu sürede işlemleri doğrulayamadı.

Zincir üstü verilere göre kesinti, 28 Ağustos’un ilk saatlerinde başladı ve TON blok üretimini durdurdu.

Konsensüs Bozuldu

Kesintiyi ilk bildiren TON odaklı topluluk Tonk Inu oldu. X kullanıcı takipçilerine TON’da hizmetlerin durduğunu bildirdi. Kesintinin sebebinin ise yeni başlatılan memecoin DOGS’un yol açtığı yüksek trafik olduğu belirtildi.

Kısa süre sonra TON Vakfı üyesi Justin, kripto yatırımcısı Chris Burniske’nin talebini yanıtlarken kesintinin DOGS’un neden olduğu iş yükü artışıyla ilgili olduğunu söyledi.

TON da resmi X hesabından kesintiyi doğrulayan bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre ağdaki fazla iş yükü, bazı doğrulayıcıların eski işlem veri tabanlarını silememelerine neden oldu. Bu durum konsensüsün bozulmasına yol açtı.

Blockchain ekibi, sorunu çözmek için blok doğrulayıcılarına sabah 7.00’de yeniden başlatma talimatı verdi. Altı saatlik kesintinin ardından hizmetler yeniden başlatıldı.

Ağdaki hizmet kesintisinden DOGS da payını aldı. Piyasaya sürüldükten sonra 0,001856 dolarda tepe yapan memecoin, haber yayın saati itibarıyla 0,0012 dolardan işlem görüyor.

TON hizmet kesintisinin Telegram Kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasından kısa süre sonra yaşanması da endişe yarattı. Yetkililer Durov’un mesajlaşma platformunda yeterli kontrolü sağlayamadığı için tutuklandığını iddia ediyor.