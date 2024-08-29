TON, iki günde ikinci kez hizmet kesintisi yaşadı. Sebep ise aynı.

Telegram tarafından başlatılan ve topluluğun kontrolüne bırakılan blockchain projesi TON, son günlerde yaşanan hizmet kesintileriyle gündemde. TON, dün akşam saatlerinde bir kesinti daha yaşadı.

TON Yine Çevrimdışı Kaldı

TON ağında blok üretimi dün 21.00 sıralarında durdu. Yaklaşık altı saat süren kesintinin ardından topluluk yöneticileri, kesintinin sonra erdiğini duyurdu.

Blockchain üzerinde piyasaya sürülen bir memecoin olan DOGS, gördüğü yoğun ilgi ile ağ trafiğini artırıyor ve blok üretiminin durmasına yol açıyor.

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Bir önceki kesinti 28 Ağustos’un ilk saatlerinde yaşandı ve o kesinti de altı saat sürdü. Kesintilerin DOGS ile ilişkili olduğu belirtilse de Telegram’ın ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde gerçekleşmeleri dikkat çekiyor.

Telegram CEO’su Göz Altında

Geçtiğimiz hafta sonu teknoloji ve kripto para sektörünü şok eden bir gelişme yaşandı. Telegram Kurucu Ortağı ve CEO’su Pavel Durov, Paris’teki seyahati sırasında göz altına alındı.

Fransız yetkililer göz altının Telegram ile ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Telegram’ın platformda yasa dışı faaliyetleri önlemek için yeterli önlem almadığı ve bunlara aracılık ettiği iddia ediliyor. Ancak kararın siyasi bir karar olduğunu düşünenler de var.

TON ekibi, blockchain’in tutuklama kararından etkilenmediğini ve faaliyetlerin olağan şekilde devam edeceğini söylemişti. Ne var ki blockchain, Durov’un tutuklanmasından beri iki kez kesinti yaşadı.

Göz altıdan Toncoin (TON) de etkilendi. Hafta sonu 6,8 doların üzerinden işlem gören Toncoin, Durov’un göz altına alınmasıyla 5,1 dolara kadar çakıldı. TON, haber yayın saati itibarıyla 5,6 dolardan işlem görüyor.