Fundstrat Global’den Tom Lee, yeni bir Bitcoin fiyat tahmininde bulundu.

Tom Lee, BTC fiyatının yıl sonuna kadar 150.000 dolara yükseleceğine inanıyor. Tom Lee, bu öngörüsünü Bitcoin’in Y ve Z kuşaklarına hitap etmesine dayandırıyor.

CNBC’de Brian Sullivan’ın sunuculuğunu yaptığı “Last Call” programına konuk olan Tom Lee, Y ve Z kuşağının Bitcoin’i benimsemeye daha açık olduğunu ve bu nedenle bunun bir kuşak meselesi olduğunu ifade etti.

Brian Sullivan, daha önce bu kadar kutuplaştırıcı bir yatırım aracı görmediğini belirtti:

Bitcoin’e sahte, dolandırıcı, şaka, değersiz diyen insanlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sence Bitcoin neden bu kadar kutuplaştırıcı?

Bitcoin’de Kuşak Farkı

Tom Lee, kripto para sektöründe geleneksel finansçıların “Boomers” olarak tanımlandığını belirtti. Lee, BTC’nin hem genç insanlar, hem Y hem de Z kuşağı ve ABD dışındaki insanlar tarafından benimsendiğine ve kullanıldığına dikkat çekti.

Coinbase tarafından 2023 yılının son çeyreğinde yapılan bir araştırma, Y ve Z kuşaklarının %38’lik bölümünün kripto paraları, blockchain teknolojisini ve web3’ü benimsediğini gözler önüne serdi. Bununla birlikte, Baby Boomers’ların %26’sı da bu konuda genç kuşaklarla aynı fikirde.

Risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper, 2020 yılında yaptığı açıklamada Y kuşağını geleceklerini garanti altına almaları için Bitcoin’e yatırım yapmaya tavsiye etmişti.

CNBC tarafından yapılan bir araştırma ise Y kuşağı milyonerlerinin %83’lük önemli bir bölümünün kripto para yatırımcısı olduğunu ve yaklaşık %53’ü servetlerinin yarısını ya da daha fazlasını kripto paralarda tuttuğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin 150.000 Dolara Yükselebilir mi?

Tom Lee, Y ve Z kuşaklarının BTC fiyatını bu yıl 150.000 dolara yükselteceğine inanıyor. Elbette Boomer’ların da yardımıyla. Tom Lee bu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bitcoin’de üç yıl önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi, Bitcoin’in temellerin ve onu çevreleyen yapısal desteğin bugünkü kadar güçlü olmadığı bir dönemde geldi.

Tom Lee Bitcoin’in kısa vadede 82.000 dolara 2024 yılı sonuna kadar ise 150.000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Tom Lee, 2025 yılında Bitcoin’in çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı görüşünde.