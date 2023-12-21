Tim Draper’ın açıklamalarının ardından StackS (STX) harekete geçti.

Tim Draper’ın Bitcoin katman-2 ölçeklendirme çözümü Stacks’tan övgü dolu sözlerle bahsetmesinin ardından projenin token’i STX yükselişe geçti. Öyle ki Salı günü 1,18 dolardan işlem gören STX hafta içerisinde 1,56 dolara kadar yükseldi.

Son 24 saatte %4,4, son bir haftada ise %35 oranında değer kazanan Stacks, 21 Aralık itibariyle 1,46 dolardan işlem görüyor.

Tim Draper, 20 Aralık’ta Coin Breau’da yayınlana röportajında Stacks’ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Draper, Stacks’in (STX) bu yıl hakkında çok şey öğrendiği bir proje olarak tanımladı.

2021 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen Stacks (STX), tüm işlem verilerini Bitcoin blockchain’ine hash’leyen ve yerleştiren akıllı bir sözleşme ve NFT destekli bir blockchain. Özetle Stacks’in (STX), Bitcoin blockchain’ine tıpkı Ethereum gibi akıllı sözleşme, merkezsiz uygulama ve NFT desteği kazandırdığı söylenebilir.

Tim Draper bu konuyla ilgili olarak “Yatırım yaptığım şeylerin çoğu, önemli uygulamaları Bitcoin’e taşımaya başlayan şeyler oldu. Bunun çok ilginç bir trend olduğunu düşünüyorum ve Microsoft’un yaptığı gibi ilerleyeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tim Draper’ın örnek verdiği gibi Microsoft yıllar içerisinde başarılı olan birçok küçük yazılım şirketini satın aldı ve geliştirdi. Bunlardan biri de günümüzde tüm dünyanın yakından tanıdığı Microsoft Word. 1990’lı yılların başında WordPerfect olarak tanınan uygulama, Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Microsoft Word olarak yeniden markalandı.

Tim Draper, Bitcoin için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu belirtiyor. Draper’a göre Ethereum, Solana ve Tezos gibi yeni ağlardaki uygulamaları Bitcoin’e taşımanın yollarını bulduğuna inanıyor. Tim Draper bu göçün gerçekleşmeye başladığını ve Bitcoin’in diğer kripto paralara kıyasla çok daha güçlü bir markaya sahip olduğunu belirtiyor.

FUD’u Görmezden Gelin

Tim Draper önde gelen Bitcoin savunucularından biri. Bitcoin’i merkezsiz ve güvenli oluşu nedeniyle itibari para birimlerinden üstün olduğunu düşünen Draper’a göre ağın teknik kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda ise katman-2 ölçeklendirme çözümlerinin imdada yetiştiğini belirtiyor.

Bu yılın başında piyasaya sürülen Bitcoin Ordinals protokolüyle imkansız başarıldı ve NFT’ler Bitcoin ağına taşındı. Zaman içerisinde Ordinals’in popülaritesinin artması aynı zamanda Stacks’a yönelik ilgiyi de arttırdı.

Stacks’in ortak yaratıcısı Muneeb Ali Salı günü yaptığı açıklamada, “Tim Draper efsanevi bir yatırımcı ve onu Stacks ve Bitcoin L2’ler konusunda heyecanlı görmek beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.