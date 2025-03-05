TikTok’un Çin merkezli ByteDance şirketine ait olması nedeniyle dört yıldır ABD’de tartışmalar devam ediyor.

Bu tartışmaların en önemli nedeni, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından erişilebilir olup olmadığı konusundaki endişeler. Geçtiğimiz ay uygulama ABD’de geçici bir kesinti yaşadı. Milyonlarca kullanıcı bu duruma şaşırsa da platform kısa sürede yeniden aktif hale geldi.

TikTok, geçen ay App Store ve Google Play Store’a geri döndü. Ancak platformun geleceği hâlâ belirsiz. Birçok yatırımcı, ABD operasyonlarını satın almak için rekabet ediyor. CFRA Research’ün kıdemli başkan yardımcısı Angelo Zino, TikTok’un ABD’deki işinin 60 milyar doların üzerinde bir değere ulaşabileceğini öngörüyor.

Yapılan plan, TikTok’un ABD pazarındaki kontrolünü sağlama çabasının bir parçası. Aynı zamanda, emlak milyarderi Frank McCourt’un liderlik ettiği ve Ohanian’ın stratejik danışman olarak yer aldığı Project Liberty girişiminin “Halkın TikTok’u Teklifi” adlı inisiyatifi kapsamında değerlendiriliyor.

TikTok Yasağı: Şimdiye Kadar Ne Oldu?

Bu süreci anlamak için TikTok’un ABD hükümetiyle yaşadığı zorlu yolculuğu hatırlamak gerekiyor.

Ağustos 2020 : Eski Başkan Donald Trump, ByteDance ile yapılan işlemleri yasaklayan bir kararname imzaladı.

: Eski Başkan Donald Trump, ByteDance ile yapılan işlemleri yasaklayan bir kararname imzaladı. Eylül 2020: Trump yönetimi, TikTok’un ABD operasyonlarının satılmasını zorunlu kılmak istedi. Microsoft, Oracle ve Walmart gibi şirketler devreye girdi ancak süreç mahkemeler tarafından durduruldu.

Trump yönetimi, TikTok’un ABD operasyonlarının satılmasını zorunlu kılmak istedi. Microsoft, Oracle ve Walmart gibi şirketler devreye girdi ancak süreç mahkemeler tarafından durduruldu. 2024: Biden yönetimi döneminde ABD Temsilciler Meclisi, 360’a 58 oyla TikTok’a karşı yasayı kabul etti. 23 Nisan 2024’te Senato da yasayı onayladı.

Biden yönetimi döneminde ABD Temsilciler Meclisi, 360’a 58 oyla TikTok’a karşı yasayı kabul etti. 23 Nisan 2024’te Senato da yasayı onayladı. Biden, yasayı imzalayarak TikTok’un ya satılmasını ya da yasaklanmasını zorunlu hale getirdi.

TikTok, ABD hükümetine dava açarak yasağın anayasal olmadığını savundu.

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Trump Geri Adım Attı

27 Aralık 2024’te Trump, mahkemeye yaptığı başvuruda TikTok’un yasaklanmasına karşı çıktı ve uygulamanın ABD’de kalmasının bir yolunu bulabileceğini söyledi.

Ocak 2025’te ABD Yüksek Mahkemesi, “TikTok yasağı” olarak bilinen “Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamaları Koruma Yasası”nı (PAFACA) onayladı. TikTok, 19 Ocak’ta ABD’de kapatılacağını duyurdu.

Ancak uygulama yalnızca 12 saat sonra yeniden çevrimiçi oldu. Trump, “TikTok’un ABD’ye dönüşünün kendi çabaları sayesinde gerçekleştiğini” söyledi.

Mevcut Durum

20 Ocak 2025’te Trump, TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzaladı. Bu süre içinde ya satış tamamlanacak ya da Trump ile bir anlaşmaya varılacak. Trump, ByteDance’in bir ABD şirketiyle %50-%50 ortaklık kurmasını istiyor.

Henüz kesin bir anlaşma sağlanmasa da satış için birçok yatırımcı yarışıyor. İşte TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için adı geçen bazı yatırımcılar:

TikTok’u Satın Almak İsteyen Gruplar

1. The People’s Bid for TikTok

Frank McCourt (Los Angeles Dodgers’ın eski sahibi, Project Liberty’nin kurucusu)

Alexis Ohanian (Reddit’in kurucu ortağı)

Kevin O’Leary (Ünlü yatırımcı, 20 milyar dolarlık bir teklif vermeye hazır olduğunu söylemişti)

Tim Berners-Lee (World Wide Web’in mucidi)

David Clark (MIT Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı araştırmacısı)

Bu grup, TikTok’un kullanıcı verilerinin kontrolünü halka vermeyi hedefliyor.

2. Amerikan Yatırımcı Konsorsiyumu

Jesse Tinsley (Employer.com CEO’su) liderliğindeki ABD’li yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum, TikTok’un ABD operasyonlarının satın alınması için 30 milyar dolarlık teklif sundu. Tinsley, Bloomberg’e verdiği röportajda konsorsiyumda şu isimlerin yer aldığını söyledi:

David Baszucki (Roblox’un kurucu ortağı ve CEO’su)

Nathan McCauley (Anchorage Digital’in CEO’su)

MrBeast (Ünlü YouTuber)

3. Diğer İlgilenen Şirketler ve Kişiler

Bobby Kotick (Activision’ın eski CEO’su, TikTok’un oyun ve sosyal medya entegrasyonu için ilgileniyor)

(Activision’ın eski CEO’su, TikTok’un oyun ve sosyal medya entegrasyonu için ilgileniyor) Steven Mnuchin (Trump döneminde Hazine Bakanı olarak görev yaptı, satış sürecinde yer alıyor)

(Trump döneminde Hazine Bakanı olarak görev yaptı, satış sürecinde yer alıyor) Oracle (2020’de TikTok’u almak istemişti, şimdi Trump ile %50 ortaklık fikrini destekliyor.)

(2020’de TikTok’u almak istemişti, şimdi Trump ile %50 ortaklık fikrini destekliyor.) Walmart (TikTok’un e-ticaret gücünden faydalanmak istiyor)

(TikTok’un e-ticaret gücünden faydalanmak istiyor) Microsoft (Tekrar satın alma görüşmelerine katıldığı söyleniyor)

(Tekrar satın alma görüşmelerine katıldığı söyleniyor) Rumble (YouTube alternatifi olan platform, TikTok’un bulut teknolojisi partneri olmak istiyor)

(YouTube alternatifi olan platform, TikTok’un bulut teknolojisi partneri olmak istiyor) Perplexity AI (Yapay zeka tabanlı arama motoru, geçtiğimiz ay teklif sundu)