TikTok, Avrupa’daki kullanıcıların kişisel verilerini gizlice Çin’e aktardığı gerekçesiyle 500 milyon euro (yaklaşık 554 milyon dolar) ceza ile karşı karşıya. Öte yandan Çin’deki mühendislerin bu verilere erişebildiği belirtiliyor.

Bloomberg’e göre, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarını ihlal ettiği için verilen bu cezanın ay sonuna kadar resmileşmesi bekleniyor.

GDPR, çalışma prensibi olarak şirketlerin Avrupa Birliği dışına veri aktarmasını sıkı kurallara bağlıyor. İrlanda’daki düzenleyici kuruma göre, TikTok’un sahibi ByteDance bu kuralları ihlal etti ve Çin’deki mühendislerin Avrupa kullanıcılarının verilerine erişmesine izin verdi.

Henüz kesinleşmemiş olan bu ceza, İrlanda’nın bugüne kadar verdiği en büyük üçüncü veri gizliliği cezası olabilir. Daha önce Meta’ya 1,2 milyar euro, Amazon’a ise 746 milyon euro ceza kesilmişti. TikTok’un kararı İrlanda mahkemelerinde temyize götürme hakkı var, ancak şu an için ceza yürürlükte duruyor.

İrlanda TikTok’a Çin’e Veri Aktarmayı Durdurma Talimatı Verdi

Ceza kararına paralel olarak, İrlanda makamlarının TikTok’a veri akışını durdurması için belirli bir süre vermesi bekleniyor.

Eylül 2023’te de İrlanda, TikTok’a çocukların kişisel verilerini uygunsuz şekilde işlemesi nedeniyle 345 milyon euro ceza kesmişti. Avrupa’daki büyük teknoloji şirketlerini yakından izleyen düzenleyiciler, AB dışına çıkan her türlü kişisel veriye özel önem veriyor.