THORChain’in işlem hacmi rekor seviyelere ulaşti. Öyle ki THORCHain (RUNE) işlem hacmi son 5 günlük zaman diliminde 1 milyar doları aştı.

Merkezsiz likidite protokolü THORChain, işlem hacminin 5 Ekim’de rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. THORChain’in işlem hacmi 5 Ekim’de 355 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bu gelişmeler sonucunda THORChain’in son beş günlük kümülatif işlem hacmi de 1 milyar doları aştı.

THORChain’in İşlem Hacmi Rekorları Altüst Etti

THORChain tarafından paylaşılan veriler, işlem hacmindeki artış ile ağdaki takas sayısındaki artışla aynı döneme denk geldiğini gösteriyor. Öyle ki işlem hacminin 355 milyon dolara yükseldiği 5 Ekim’de ağdaki takas sayısı da 115.630 olarak gerçekleşti.

4 Ekim’de yani bir önceki gün ağdaki takas sayısı 61.877, işlem hacmi ise 170,8 milyon dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla ağdaki metriklerde bir önceki güne kıyasla kayda değer bir artış yaşandı, THORChain’in işlem hacmi bu süreçte %107,6 oranında arttı.

Grafikler, THORChain işlem hacminin 29 Eylül’den bu yana yükselişte olduğunu gösteriyor. THORChain ağında günlük işlem hacmi 29 Eylül’de 34,45 milyon dolar seviyesindeyken 30 Eylül’de 60,14 milyon dolara, 1 Ekim’de ise 166,4 milyon dolara yükseldi.

THORChain’in işlem hacmi 2 Ekim’de 197,3 milyon dolar, 3 ve 4 Ekim’de sırasıyla 173,84 milyon dolar ve 170,84 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağın 1-5 Ekim tarihleri arasındaki kümülatif işlem hacmi ise 1,063 trilyon dolar seviyesinde.

Analistlere göre THORChain’deki ani işlem hacmi artışının siber saldırılarla ve çapraz zincir BTC işlemleriyle ilişkili olabilir.

THORChain (RUNE) Fiyatı

Her ne kadar THORChain’in işlem hacmi ve ağdaki takas sayısı artsa da ağın yerel token’i RUNE düşüşte. Güne 2,048 dolar seviyesinde başlayan RUNE, 2,1 dolara yükseldikten sonra 1,93 dolara geriledi.

Bununla birlikte RUNE grafiğine baktığımızda varlığın son 7 gündür yeşil renkte, yani yükselişte olduğunu görüyoruz. Öyle ki 29 Eylül’de 1,92 dolardan başlayarak 2 Ekim’de 2,23 dolara kadar yükselen RUNE, 4 Ekim’de 1,88 dolara geriledi.

RUNE grafiği, varlığın son beş gündür yatay seyirde işlem gördüğünü gösteriyor. Ancak buna rağmen RUNE son bir haftalık süreçte %3,02 oranında değer kazandı.