Thodex davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor. Sabah saat 10’da başlayan duruşmada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılanmasına devam edildi.

Başta kripto para dolandırıcılığı olmak üzere farklı suçlardan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Faruk Fatih Özer, son savunmasında sözlerini bir türküyle bitirdi. Özer, savunmasında Musa Eroğlu’nun “Yolun sonu görünüyor.” türküsünden alıntı yaptı.

7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’de devam edildi. Duruşmaya Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız Temmuz ayında bildirdiğimiz üzere cumhuriyet savcısı 22 sayfalık mütalaasında Faruk Fatih Özer’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın son duruşması ise 7 Eylül 2023 tarihinde yani bugün görüldü. Faruk Fatih Özer son savunmasında şu ifadelere yer verdi:

Thodex yalnızca bir şirket ve iflas ettti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez.” diyen Özer, “Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim.

Bakanlara ve Milletvekillerine İftiralar Atıldı

Firari olduğu süre boyunca Thodex mağdurlarına ödeme yaptığını iddia eden Faruk Fatih Özer savunmasında ayrıca ilginç bir şekilde “Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim.” ifadelerini kullandı.

Faruk Fatih Özer’in savunmasının geri kalan kısmı şu şekilde:

Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Ben Arnavutluk’ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu açıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye’den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Savunmamı Musa Eroğlu’ndan ‘Yolun onu görünüyor’ türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor