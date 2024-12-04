Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ve 20 sanığın yargılandığı davada ara karar açıkladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Faruk Fatih Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk dava dosyasının istinaf incelemesinin sonuçlanmasının beklenmesine hükmeden mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Müştekiler ve Savunmalar

Anadolu Ajansı’nın haberin göre duruşmaya müşteki Hülya Demir, tutuksuz sanık Berkay Bengi ve tarafların avukatları katıldı. Söz alan müşteki Demir, zararının 60 bin lira olduğunu belirterek, “Bu zararım giderilmedi, tamamen karşılanmasını talep ediyorum. Sanıklardan şikayetçiyim,” dedi.

Faruk Fatih Özer’in avukatı ise müvekkilinin tutuklu olması nedeniyle zararın giderilemediğini öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, Özer’in tutukluluk halinin devamını istedi.

Yeni İddianamenin Detayları

572 mağdurun şikayetleri üzerine hazırlanan ikinci iddianamede, Thodex üzerinden 94 milyon liralık zarar tespit edildiği belirtildi. İddianameye göre, Faruk Fatih Özer hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,” “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için de benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları isteniyor.

Davanın Arka Planı

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanarak 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı. İlk davada mahkeme, Özer ve iki diğer sanığa 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis ve toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti.

Yeni mağdurların ortaya çıkmasıyla açılan ikinci dava, ilk dosyanın istinaf incelemesinin sonuçlanmasını bekliyor. Thodex davasında yargı süreci devam ederken, sanıkların suçları ve mağduriyetlerin giderilmesi konusundaki belirsizlik sürüyor.