The Graph (GRT), geçtiğimiz yedi günde değerini neredeyse yüzde 50 artırdı. Peki GRT neden yükseliyor?

Blockchain veri endeks protokolü The Graph’in kripto parası GRT, 2024 rallisine geç fakat güçlü bir şekilde katıldı. Son 24 saatte yüzde 2,5 yükselen kripto paranın yedi günlük değer artışı ise yüzde 42’yi geçiyor.

Altcoin’in güçlü fiyat performansının ardında güçlenen ekosistem ve makro trendler var.

The Graph Ekosistemi Güçleniyor

The Graph ekibi, 2023’ün son çeyreğinin protokol için nasıl geçtiğini X üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu çeyrekte ağda gerçekleştirilen sorgu hacmi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 65 artış gösterdi. Blockchain ağında yayınlanan subgraph’lerin toplam sayısı da 1.500’ü aştı.

The Graph, Coinbase ve Aave gibi platformlar ile de iş birlikleri duyurdu. Endeks projesi, yeni entegrasyonlar ile gerçek dünyadaki kullanım alanlarını artırmayı hedefliyor.

2024 için yeni bir yol haritası açıklayan The Graph, bu yılın kendilerinin yılı olacağını öne sürüyor.

Yapay Zekaya İlgi Yaradı

Geçen sene yapılan atılımların ardından yapay zeka, kimsenin dilinden düşmüyor. Sektör özellikle kripto para piyasasının katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

The Graph, çalışma yöntemiyle yapay zekayı destekliyor. Protokolün blockchain’leri endeksleyerek sunduğu veriler, yapay zeka modellerinin çalışması ve gelişmesi için büyük önem taşıyor.

GRT yatırımcıları, ekosisteminin güçlenmesinin yanı sıra, yapay zekaya duyulan heyecanın da GRT’yi olumlu etkileyeceğini düşünüyor olabilir. Tüm bu faktörler, GRT fiyatını yukarı yönde destekliyor.