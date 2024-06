Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan The Graph (GRT) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

The Graph (GRT) Nedir?

En popüler kripto para projeleri arasında yer alan The Graph (GRT), blockchain verilerini sorgulamak ve indekslemek için kullanılan merkeziyetsiz bir protokoldür. Proje, verilere hızlı ve verimli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak için blockchain teknolojisini kullanıyor.

2018 yılında başlatılan proje, 2020 yılında ana ağını piyasaya sürdü. Bu süreçte birçok proje, The Graph’i benimsemeye ve kullanmaya başladı.

The Graph platformunda kullanıcılar verilerini indekslemek için ödeme yaparken indeksleyiciler ise bu verilerin organize edilmesi ve veri sorgulamalarından sorumludur. Dileyen herkes GRT token ödülleri kazanmak için ağa katılabilir.

Projenin kurucuları, The Graph’in internetin geleceğinde veri erişimini hızlandıracak ve kolaylaştıracak önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Dolayısıyla yatırımcılar, The Graph’in token’ı GRT’nin fiyat performansını merak ediyor. Bu yazımızda 2024 yılının Haziran ayı itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki The Graph (GRT) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı The Graph (GRT) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle The Graph (GRT) 0,2149 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, GRT’nin 2024 yılında 0,215498 dolar ile 1,015431 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

GRT’nin 2024 yılı için öngörülen 1,015431 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %371,42 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı The Graph (GRT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, GRT’nin 2025 yılında 0,215498 dolar ile 1,015431 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

GRT’nin 2025 yılı için öngörülen 1,015431 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %371,42 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı The Graph (GRT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, GRT’nin 2030 yılında 0,540166 dolar ile 0,875832 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

GRT’nin 2030 yılı için öngörülen 0,875832 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %306,61 oranında değer kazanması gerekiyor.

The Graph (GRT) 10 Dolara Yükselebilir mi?

The Graph (GRT) fiyatının 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %4,542.56 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, GRT fiyatının hiçbir zaman 10 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 9,05 dolar.

The Graph (GRT) 100 Dolara Yükselebilir mi?

The Graph (GRT) fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %46,325.62 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, GRT fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 9,05 dolar.

The Graph (GRT) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

The Graph (GRT) fiyatının 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %464,156.16 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, GRT fiyatının hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 9,05 dolar.

The Graph’ın (GRT) Geleceği ve Yorumları

The Graph (GRT) 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı. Ancak buna rağmen The Graph ekibi geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. The Graph, Şubat ayında ünlü bir akıllı sözleşme platformu olan Ethereum ile işbirliği yaparak merkezi olmayan veri sorgulama çözümleri arayışını ilerletti.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi GRT fiyatı da arz, talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte The Graph ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

The Graph şimdiye kadar 50’yi aşkın teknoloji şirketiyle ortaklık kurdu. The Graph (GRT) fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle The Graph (GRT) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

The Graph (GRT) Hakkında En Çok Merak Edilenler

The Graph (GRT) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, The Graph madenciliği yapılamaz. Ancak, GRT kazanmak için indeksleyici, küratör veya delege olarak ağa katkıda bulunabilirsiniz.

– The Graph (GRT) Hangi Ülkenin Projesi?

The Graph, ABD merkezli bir projedir. Proje, Yaniv Tal ve Brandon Ramirez tarafından kurulan Edge & Node tarafından geliştirilmiştir.

The Graph (GRT) Güvenilir mi?

The Graph, güvenilir bir projedir ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki Edge & Node’un itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl The Graph (GRT) Satın Alınır ve Saklanır?

The Graph, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

The Graph (GRT) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, The Graph (GRT) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. GRT tüm zamanların en yüksek seviyesini 12 Şubat 2021 tarihinde 2,84 dolarla, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 22 Kasım 2022 tarihinde 0,05205 dolarla kaydetti.