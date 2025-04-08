Wall Street merkezli varlık yönetim şirketi Teucrium Investment Advisors, XRP’nin günlük performansının iki katını yansıtacak şekilde tasarlanan kaldıraçlı bir borsa yatırım fonu (ETF) başlattığını duyurdu.

Ripple Labs ile ilişkilendirilen ve uzun süredir ABD’li düzenleyicilerle davalık olan XRP için bu ETF, yatırımcılara kaldıraçlı pozisyon alma imkânı sunuyor.

Yeni fonun adı Teucrium 2x Long Daily XRP ETF olacak ve salı günü XXRP koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre fonun yıllık gider oranı yüzde 1.85 olarak kaydedildi.

Bu ETF, ABD’de XRP’ye kaldıraçlı maruz kalma sunan ilk ürün olma özelliği taşıyor. XRP, yaklaşık 111 milyar dolarlık piyasa değeriyle mevcut durumda en büyük dördüncü kripto varlık konumunda yer alıyor.

Ripple Davasının Düşmesiyle Zemin Hazırlandı

Teucrium, yaptığı başvuruda ileride XRP vadeli işlemleri veya türev ürünleri sunabileceğini de belirtti. Ancak şu anda ABD’deki büyük borsa platformlarında aktif olarak işlem gören herhangi bir XRP vadeli kontratı bulunmuyor.

Yeni ETF, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a karşı açtığı davayı düşürmesinin hemen ardından geldi. Yıllardır süren dava, Trump yönetiminin ikinci döneminde kriptoya yönelik bazı baskıların gevşetilmesiyle birlikte kapatıldı. Son aylarda SEC’in Coinbase ve Binance gibi büyük borsalara karşı açtığı davaların da geri çekildiği görüldü.

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Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, geçtiğimiz ay Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, davanın düşürülmesinin şirket için “önemli bir belirsizliği ortadan kaldırdığını” söyledi. Yine de Ripple ve SEC arasında başka hukuki süreçler hâlâ devam ediyor.