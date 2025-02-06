Tether, çeviri, sesli asistan ve Bitcoin cüzdan yönetimi gibi araçları içeren yeni bir yapay zekâ platformu için hazırlıklarını sürdürüyor. Tether’in CEO’su Paolo Ardoino, şirketin üzerinde çalıştığı yapay zekâ (AI) platformuna dair detayları paylaştı. Stabilcoin ihraççısı, platformun Mart 2025’in sonuna kadar kullanıma sunulmasını hedefliyor.

Tether’den Yapay Zekâ Hamlesi

Tether’in son girişimi olan Tether Data, AI Translate, AI Voice Assistant ve AI Bitcoin Wallet Assistant gibi uygulamaları kullanıcılarla buluşturacak. Ardoino’nun açıklamasına göre platform, Holepunch’un JavaScript çalışma zamanı Bare üzerine inşa edildi. Bu sayede gömülü sistemlerden düşük maliyetli akıllı telefonlara, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlardan sunucu kümelerine kadar geniş bir cihaz yelpazesiyle uyumlu çalışabilecek.

Bu girişimin en önemli bileşenlerinden biri de Tether’in açık kaynaklı AI geliştirici kiti (SDK) olarak görülüyor. Bare üzerine inşa edilen bu yazılım, her türlü donanımda sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Tether Data uygulamaları, kullanıcı gizliliğini ve verilerin tam kontrolünü sağlamak amacıyla işlemleri yerel cihazlarda gerçekleştirecek.

Tether’in yapay zekâ alanındaki ilgisi ilk kez 2023’te ortaya çıkmıştı. O dönemde şirket, yapay zekâ ve bulut bilişim alanında faaliyet gösteren Northern Data şirketine yatırım yapmıştı. Bu yatırımın ardından Aralık ayında Ardoino, Tether’in AI platformuna ait web sitesinin taslak versiyonunun kendisine ulaştığını şu ifadelerle duyurdu:

“Yapay zekâ, hem gerçek dünyada hem de dijital dünyada hayatımızın neredeyse her alanını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Northern Data Group gibi güçlü ve yüksek performanslı teknolojilere sahip bir şirkete yaptığımız yatırım, vizyonumuzla birebir örtüşüyor.”

Stratejik Yatırımlar

Tether, genellikle 140 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle dünyanın en büyük stabilcoini olan USDT’nin ihraççısı olarak tanınsa da, Ardoino’nun liderliğinde iş alanlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Şirket, yapay zekâ dışında enerji, ödeme sistemleri ve telekomünikasyon gibi sektörlere de stratejik yatırımlar yaptı.

Ayrıca Tether, emtia ticaret finansmanı alanına giriş yaparak geçtiğimiz yıl kurumsal yapısını hedeflerine uygun şekilde yeniden şekillendirdi.