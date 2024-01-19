Tether, BTC satın almaya ve dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında yer almaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, 2024 yılının ilk günlerinde 360 milyon dolarlık BTC satın aldı. Bu satın alımla birlikte Tether’in rezervlerindeki Bitcoin miktarı 66.400’e yükseldi.

Tether’in BTC Satın Alımları

Kripto para odaklı istihbarat sağlayıcısı CryptoQuant’ın verilerine göre Tether’e ait bir blockchain cüzdanının Bitcoin bakiyesi 4 Ocak’ta 57.500 BTC’den 66.400 BTC’ye yükseldi.

Böylelikle Tether’in Bitcoin bakiyesinde, 2023 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en büyük tek günlük artış gerçekleşti. Tether, 2023 yılının Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada rezervlerinin %2’lik kısmını Bitcoin’de (BTC) tuttuğunu ve işletme kârının %15’lik bölümüyle BTC satın almayı planladığını açıklamıştı.

CryptoQuant analisti, Tether’in şu anda dünyanın 11. en büyük Bitcoin sahibi olduğunu vurguladı.

Tether, söz konusu cüzdan adresinden yaptığı ilk satın alımı 2022 yılının Eylül ayında gerçekleştirdi ve 654 milyon dolar değerinde 33.900 BTC satın aldı. Tether aradan geçen 2 yıllık süreçte Bitcoin fiyatındaki artışa rağmen BTC’lerinin sayısını yaklaşık iki kat arttırmayı başardı.

Kârlılığı en yüksek kripto para şirketlerinden biri olan Tether’in USDT token’i 94 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Tether, USDT’nin değerini çoğunlukla nakit ve kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinden oluşan 1:1 orandaki rezervlerle destekliyor.

Tether Parasını Nasıl Harcıyor?

Yayınlanan en son finansal raporlara göre Tether 2023 yılının 3. çeyreğinde hazine bonoları ve diğer nakit eşdeğerlerine yaptığı yatırımlardan 1 milyar dolar kâr elde etti.

Tether’in 2023 yılının 3. çeyreği itibariyle altın ve Bitcoin yatırımları da dahil olmak üzere yaklaşık 3,2 milyar dolarlık rezerv fazlası bulunuyordu.

Bununla birlikte Tether kısa bir süre önce Bitcoin madencilik sektörüne de adım attı. Tether, 2023 yılının Haziran ayında El Salvador’un Bitcoin madenciliği girişimi için başlattığı 1 milyar dolarlık finansman turununa katıldı.

Cantor Fitzgerald CEO’su Howard Lutnick, bu hafta başında yaptığı açıklamada Tether’in USDT rezervleri için yeterli paraya sahip olduğunu belirterek yatırımcılara USDT’nin 1:1 oranda rezervlerle desteklendiğine dair güvence verdi. Kısa bir süre önce Tether CEO’su Paolo Ardoino tarafından açıklandığı üzere Cantor Fitzgerald, 2021 yılından bu yana Tether’in saklama kuruluşu olarak görev yapıyor.