Tether, Tron blokzincirinde 1 milyar dolarlık yeni USDT oluşturdu.

Şirket ayrıca 2025 yılı başından bu yana Tron üzerinde toplam 12 milyar dolarlık USDT ihraç ettiğini de açıkladı.

Tether’in USDT arzındaki artış, stablecoinlere olan küresel talebin de güçlendiğini gösteriyor. Özellikle sınır ötesi para transferleri, tezgah üstü (OTC) işlemler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinde stablecoin kullanımının arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda işlem hacimlerinin büyümesi ve piyasada beklenen dalgalanmalara hazırlık yapılması da etkili oluyor.

Tron ağındaki arz dinamikleri ise, ABD’de Trump yönetimiyle başlayan yeni ticaret politikaları sonrasında yatırımcı güveninin güçlendiğine işaret ediyor.

Tether minted 1B $USDT on Tron just an hour ago!

Since the beginning of 2025, #Tether has issued a total of 12B $USDT on #Tron.

The total supply of $USDT on Tron now stands at $71.71B—making it the largest supply by chain.

— Spot On Chain (@spotonchain) April 28, 2025