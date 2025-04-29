Tether, Tron blokzincirinde 1 milyar dolarlık yeni USDT oluşturdu.

Şirket ayrıca 2025 yılı başından bu yana Tron üzerinde toplam 12 milyar dolarlık USDT ihraç ettiğini de açıkladı.

Tether’in USDT arzındaki artış, stablecoinlere olan küresel talebin de güçlendiğini gösteriyor. Özellikle sınır ötesi para transferleri, tezgah üstü (OTC) işlemler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinde stablecoin kullanımının arttığı gözlemleniyor. Aynı zamanda işlem hacimlerinin büyümesi ve piyasada beklenen dalgalanmalara hazırlık yapılması da etkili oluyor.

Tron ağındaki arz dinamikleri ise, ABD’de Trump yönetimiyle başlayan yeni ticaret politikaları sonrasında yatırımcı güveninin güçlendiğine işaret ediyor.

Tether minted 1B $USDT on Tron just an hour ago! Since the beginning of 2025, #Tether has issued a total of 12B $USDT on #Tron. The total supply of $USDT on Tron now stands at $71.71B—making it the largest supply by chain. Follow @spotonchain and monitor Tether’s next USDT… pic.twitter.com/dSWRD4RtVP — Spot On Chain (@spotonchain) April 28, 2025

Tron Ağında USDT Arzı Zirve Yaptı

Analitik platformu Spot On Chain’in verilerine göre, Tether’in 2025 yılı başından bu yana Tron ağındaki toplam USDT arzı 12 milyar dolara ulaştı. Tron, 71,71 milyar dolarlık USDT ile ağlar arasında en yüksek stablecoin arzına sahip oldu.

CoinMarketCap verilerine göre USDT’nin toplam piyasa değeri 147 milyar dolara yükseldi. Son 24 saatte USDT işlem hacmi yüzde 10,38 artarak 51,7 milyar dolara ulaştı.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, yeni basılan tokenlerin henüz dolaşıma sokulmadığını ve “yetkilendirilmiş ancak ihraç edilmemiş” statüsünde bekletildiğini belirtti. Ardoino, bu yöntemin talep artışına hızlı yanıt verebilmek için tercih edildiğini ifade etti.

CryptoQuant verilerine göre, 2022 sonundan bu yana dolaşımdaki USDT arzı yaklaşık 30 milyar dolar arttı. Şirket, USDT arzındaki artışların genellikle Bitcoin fiyatlarındaki yükselişlerle aynı döneme denk geldiğini ve Tether’in hamlelerinin kripto piyasasında önemli etkiler yarattığını vurguladı.