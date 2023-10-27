Geride bıraktığımız hafta Wall Street Journal, Hamas ve bağlantılı terör örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmek için kripto paralarla on milyonlarca dolarlık bağış aldığını bildirdi. Ancak The Wall Street Journal’ın bu haberinin gerçeği yansıtmadığı çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıktı.

Chainalysis ve Elliptic gibi kripto para analitik platformları, Hamas’a yapılan kripto para bağışlarının yalnızca birkaç bin dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Ancak The Wall Street Journal, Chainalysis ve Elliptic’in bulgularına rağmen haberinde herhangi bir düzeltme yapma ihtiyacı duymadı.

Wall Street Journal’daki bu haber, düzenleyicilerin Binance ve Tether gibi dev şirketler üzerindeki baskısını arttırdı.

USDT’nin ihraççısı Tether ise ABD’li senatörlerden gelen soruşturma taleplerinin ardından terör finansmanı iddialarını yalanladı.

Tether’den Açıklama

Tether bu gelişmeler ışığında bir basın bülteni yayınlayarak iddia edilenin aksine yaptırımların ve bankacılık yasalarının ihlal edildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını bildirdi.

Tether, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla 19 yargı bölgesinde 31 kolluk kuvvetiyle birlikte “proaktif” bir şekilde çalıştıklarını açıkladı. Tether bu kapsamda aldıkları önlemler sayesine yasadışı faaliyetlerle ilişkili 835 milyon dolarlık varlığı dondurduklarını açıkladı.

Tether ayrıca Orta Doğu’da terörizmin finansmanıyla ilgili endişeleri gidermek için İsrailli yetkililerle iş birliği yaparak 32 adresi dondurduklarını ve 873 milyon dolarlık fonun güvence altığına alındığını paylaştı. Tether, ABD hükümetini, medyada çıkan haberlerin doğruluğunu denetlemeye davet etti.

Binance ve Tether’e Yönelik Suçlamalar

Tether’in bu açıklaması, Senatör Cynthia Lummis liderliğindeki ABD senatörlerinin Tether ve Binance hakkındaki soruşturmaları sonuçlandırması ve cezai suçlamalar için ABD Adalet Bakanlığı’na (DOJ) başvurmasının ardından geldi. ABD’li senatörler başvuruda The Wall Street Journal’da yer alan sahte habere atıfta bulunuyor.

Cynthia Lummis liderliğindeki ABD senatörleri, başvuru mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanlığı’nın, yasadışı faaliyetleri kolaylaştırdıkları tespit edilen kötü aktörleri sorumlu tutmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz. Bilhassa Binance, Seyşeller ve Cayman Adaları merkezli, düzenlenmemiş bir kripto varlık borsasıdır. Binance geçmişte yasadışı faaliyetlerle ilişkili olmuştur ve şu anda Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü bir soruşturmanın da ana aktörü olduğu iddia edilmektedir.