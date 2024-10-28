Tether CEO’su Paolo Ardoino, USDT rezervlerinde 82.000 Bitcoin ve 48 ton altın bulunduğunu açıkladı. İsviçre’nin Lugano şehrindeki Plan B Etkinliği’nde konuşma yapan Paolo Ardoino, Tether’in 100 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili de bulundurduğunu ve USDT stablecoin’lerinin tamamen desteklendiğini vurguladı.

Tether’e Yönelik Şüpheler ve Piyasanın Tepkisi

Geride bıraktığımız hafta Tether ve USDT, The Wall Street Journal’da yayınlanan bir haberle sarsılmıştı. The Wall Street Journal, 25 Ekim 2024 tarihli haberinde ABD Adalet Bakanlığı’nın Tether’e yönelik soruşturma başlatmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

Haberin medyaya yansımasının hemen ardından açıklamada bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, The Wall Street Journal haberinin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve yalanladı. Ardoino, Tether’in dünya çapında, özellikle ABD’de, suçlarla mücadelede güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olduğunu belirtti ve “Eğer soruşturma altında olsaydık, kesinlikle bilirdik ve bu iddialar tamamen asılsızdır.” ifadelerini kullandı.

Tether 120 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 3. kripto para projesi konumunda. Bu nedenle Tether’e yönelik her türlü haber, piyasada büyük bir etki yaratıyor. CoinGecko verilerine göre USDT’nin son 24 saatlik işlem hacmi 29 milyar dolar seviyesinde. Bu, USDT’nin kripto para piyasası için önemini gözler önüne seriyor.

Tarihsel veriler, Tether’in şimdiye kadar birçok kez korku, belirsizlik ve şüpheye (FUD) maruz kaldığını gösteriyor. Hatta bazı piyasa katılımcıları, Tether FUD’larının çoğunlukla piyasadaki boğa koşularından hemen önce gerçekleştiğini öne sürüyor.