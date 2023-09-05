Tether kısa bir süre önce 3,3 milyar dolarlık rezerv fazlası açıklamıştı.

En popüler stabilcoin USDT’nin geliştiricisi Tether, ABD Hazine bonolarını satın alan önde gelen küresel şirketlerden bir tanesi. Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, şirketinin USDT rezervleri için 72,5 milyar dolarlık ABD Hazine bonosu tuttuğunu açıkladı.

Bu açıklamaya göre Tether, hazine rezervleri açısından Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Avustralya ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak tüm dünyada 22. en büyük rezerv sahibi konumunda.

Çin Satış Yaparken Tether Hazine Rezervlerini Arttırıyor

Tether’in (USDT) piyasa değeri yılın başından bu yana yaklaşık 20 milyar dolarlık artış yaşayarak 66 milyar dolardan 82,8 milyar dolara yükseldi. Bu yaklaşık %25’lik önemli bir artış anlamına geliyor. Kripto para piyasasında yaşanan çöküşler, iflaslar ve düzenleyici baskıya rağmen Tether bu süreçte piyasa değerini arttırmayı başardı.

Bu büyümenin geride bıraktığımız Mart ayında stabilcoin alanında yaşanan daralmaya rağmen gerçekleştiğini de belirtelim. Hatırlanacağı üzere bu yılın Mart ayında patlak veren bankacılık krizi sırasında Silicon Valley Bank’in (SVB) çökmesi sonucunda en büyük ikinci stabilcoin USDC’nin ihraççısı Circle, 3,3 milyar dolarlık varlığının iflas eden bankada kaldığını açıkladı. Bu gelişme sonrasında USDC’nin dolar sabitinin bozulması da dahil olmak üzere pek çok olumsuz gelişme yaşandı.

Ancak tüm olumsuzluklara rağmen Tether bu süreci büyüyerek atlatmayı başardı.

Kripto piyasasının dönüşümü, Tether’in ABD Hazine bonolarına yaptığı önemli yatırım ve stabilcoin alanındaki hakimiyeti ile birlikte değişen küresel ekonomik manzara, kripto para sektörünün küresel finanstaki artan önemini gösteriyor.

Paolo Ardoino konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

USDT, gelişmekte olan piyasalara odaklanan dünyada en çok kullanılan stabilcoin’dir. USDT birçok toplulukta kendilerini ve ailelerini itibari para birimlerindeki çılgın enflasyondan korumak isteyenler için bir can simididir.

Bununla birlikte Tether’in en büyük rakibi Circle’ın rezetvlerinde de 8,4 milyar dolarlık ABD Hazine bonosu bulunuyor.

Tether’in rezervlerindeki ABD Hazine bonolarının sayısı artarken Çin ise bonolarını satıyor. Wall Street Silver’ın kurucusu Ivan Bayoukhi, Çin’in son dönemde ABD Hazine bonolarını satarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden 481 milyon dolara düşürdüğünü ve bunun yerine altın satın aldığını bildirdi.

Tether’in Rezervleri Ne Durumda?

Tether tarafından 30 Haziran’da yayınladığı ikinci çeyrek raporunda 3,3 milyar dolar rezerv fazlası açıkladı. Bu da USDT’nin %100’ü aşkın orada desteklendiği anlamına geliyor. CryptoPotato olarak 1 Ağustos’ta bildirdiğimiz üzereUSDT’nin geliştiricisi Tether, 30 Haziran’a kadarki mali durumunu yansıtan finansal raporunu yayınlandı.

Şirketin ikinci çeyrek finansal raporlarında Tether’in USDT rezervlerini desteklemek üzere rezerv fazlası varlıklarının 3,3 milyar doları aşkın değere sahip olduğu görülüyor.

30 Haziran’da yayınlanan finansal rapora göre Tether’in konsolide toplam varlıkları 86,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise 83,2 milyar dolar seviyesinde.

Tether’in en büyük USDT rezervi 32,5 milyar USDT ile Tron ağında bulunuyor. Onu sırasıyla 38,4 milyar USDT’yle Ethereum ve 800 milyon USDT ile Solana takip ediyor. USDT’nin kalan arzı ise 11 farklı blockchain’de bulunuyor.

Tether bu yılın Mayıs ayında düşük talep nedeniyle Omni, SLP ve Kusama ağlarını desteklemeyi bırakmıştı.