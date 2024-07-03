Stablecoin devi Tether, tüm dünya gibi Türkiye’de de en yaygın kullanılan stablecoin’lerden biri olan USDT’yi ihraç ediyor. Şirket, yeni iş birliğiyle ülkede daha farklı bir girişimle varlık gösterecek.

Tether ve BTguru Eğitim Programları Hazırlayacak

Tether Operations Ltd., 2 Temmuz’da yayınlanan basın bültenine göre Türkiye merkezli teknoloji ve strateji şirketi BTguru ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Türkiye’deki dijital varlık eğitim girişimleri değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna uygun eğitim programları hazırlanacak. Ayrıca ülkedeki finans kuruluşlarıyla görüşme gerçekleştirmek için BTguru’nun bağlantılarından faydalanılacak.

Bunlara ek olarak, bankalar için gerçek dünya varlıklarının kullanım alanları ve bölgesel ödeme ağı senaryoları değerlendirilecek.

Tether, bu iş birliğini Tether EDU girişiminin bir parçası olarak görüyor. Stablecoin şirketi, tüm dünyada erişilebilir kripto para ve blockchain eğitimi sunmayı amaçlıyor.

Tether CEO’su Paolo Ardonio, iş birliğini şöyle yorumladı:

Tether ve BTguru, dijital varlıklar ve eşler arası teknolojilerinin dönüştürücü gücüne inanıyor. Bu anlaşma dijital varlıkların bilinçli ve sorumlu kullanımına temel oluşturma potansiyeline sahip. Türkiye’de özgürlüğü teşvik edecek ve insanları eğitecek bir hareketin parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.

BTguru ise Tether ile iş birliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyor:

BTguru, Tether gibi sektörün dev bir ismiyle görüşüyor olmaktan heyecan duyuyor. Tether ile yeni iş hatları oluşturmaya ve Türkiye’nin bankacılık ve dijital varlık şirketlerini ölçeklendirmeye kararlıyız.