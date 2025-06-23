Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük stablecoin’i olan Tether (USDT), Tron blockchain’i üzerinde toplam 2 milyar dolarlık yeni USDT bastı. Şirket, bu adımın yaklaşan piyasa talebine hazırlık amacıyla atıldığını duyurdu. CEO Paolo Ardoino, basılan token’ların henüz dolaşıma girmediğini, yalnızca “yetkilendirildiğini” ve şirket hazinesinde bekletildiğini söyledi.

Yükseliş Sinyali mi?

Tether, bu tür büyük çaplı token basımlarını geçmişte de genellikle Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının yükselmesinden kısa süre önce gerçekleştirmişti. Bu nedenle bazı analistler ve yatırımcılar, Tether’in bu hareketini yaklaşan bir piyasa rallisinin sinyali olarak yorumluyor.

Blockchain analiz firması Lookonchain, Tether’in yeni USDT’leri piyasaya sürmeden önce oluşturduğuna dikkat çekerek bunun gelecekteki talebe karşı bir ön hazırlık olduğunu belirtiyor. Popüler yatırımcı Lark Davis ise bu durumu “sisteme kuru barut girişi” olarak tanımlayarak, uygun piyasa koşulları oluştuğunda bu likiditenin piyasaya sürüleceğine işaret etti.

Neden Tron Ağı Tercih Edildi?

Tether’in son USDT basma işleminde Tron ağını düşük işlem ücretleri ve hızlı transfer kapasitesi nedeniyle tercih ettiği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle yüksek hacimli işlemler yapan borsalar ve kurumsal kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Tether, USDT’yi yalnızca Tron değil, Ethereum, Solana ve diğer blockchain’lerde de basarak farklı kullanıcı gruplarına esnek kullanım imkânı sunmayı hedefliyor.

Rezerv Güvencesi ve Piyasa Güveni

Şirket, bu tür büyük basımların spekülatif amaçlarla değil, sistemdeki her USDT’nin gerçek varlıklarla desteklenmesini sağlamak ve güveni korumak için yapıldığını savunuyor.

Tether’in rezervlerini bu şekilde önceden artırması, sistemin yüksek talep dönemlerinde aksama yaşamadan işlem yapabilmesini sağlıyor.

Bu gelişme, Tether’in likiditeyi önceden oluşturma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak geçmiş örnekler göz önüne alındığında, kripto para piyasasında yakında hareketli günler yaşanabileceğine dair beklentiler de giderek artıyor.