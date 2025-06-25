USDT’nin ihraççısı Tether, İtalya’nın köklü kulübü Juventus’un %10,7 hissesini satın alarak Exor’un ardından ikinci büyük hissedar konumuna yükseldi. Tether’in bu hisse alımı yaklaşık 128 milyon euro (yaklaşık 149 milyon dolar) değerinde.

Tether’ın Yönetimle Teması Sınırlı

Tether CEO’su Paolo Ardoino, Juventus yönetimiyle iletişimlerinin “çok sınırlı” olduğunu söyledi. Kulüp yönetim kurulunda yer almak ve modernleşme projelerine katkı sunmak isteyen Tether, defalarca görüşme talebinde bulundu ancak henüz bir randevu verilmedi.

Juventus’un çoğunluk hissedarı Exor ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Kulüp, görüşmeleri sezon bitiminden sonraya ertelemek istiyor.

Ardoino, bu sezon bir maçı izlemek için kendi cebinden bilet aldığını belirterek kulüple yeterince diyalog kurulamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Juventus Finansal Sıkıntıda, Tether Çözüm Sunuyor

Juventus, uzun süredir finansal kayıplar yaşıyor. Kulüp, yaz transfer dönemi için 100 milyon euro sermaye artırımına gitmeyi planlıyor. Exor, bu kapsamda 15 milyon euro ön finansman sağlamayı ve %65,4’lük hissedarlığını korumayı taahhüt etti.

Ardoino ise Tether’ın yapay zeka ve blockchain tabanlı çözümlerle Juventus’a yenilik getirebileceğini savunuyor:

“İtalyan futbol ekosistemi geleneklere çok bağlı. Ancak Manchester United, Chelsea, PSG gibi kulüpler sporu artık bir marka olarak görüyor. Juventus da bu dönüşüme açık olmalı.”

USDT’nin Yasa Dışı Kullanımı Endişe Yaratıyor

Juventus yönetim kurulundaki bazı isimler, Tether’ın şeffaf olmayan yapısı ve kripto paraların yasa dışı kullanımı ile anılmasından rahatsız. 2023 tarihli BM raporuna göre, USDT yaklaşık 19,3 milyar dolarlık yasa dışı işlemde kullanıldı.

ABD’li yetkililer, Tether’ın yaptırımları aşmak ve çatışmaları finanse etmek için kullanıldığını öne sürüyor. Şirket ise güvenlik birimleriyle iş birliği içinde çalıştığını, yasa dışı fonları takip ettiğini ve milyonlarca dolarlık varlığı dondurduğunu belirtiyor.

Tether’ın Rezervleri Büyüyor

2024 yılında 13 milyar dolar kâr eden Tether, 150 milyar dolarlık portföyünün arkasını 115 milyar dolarlık ABD Hazine tahviliyle destekliyor. Bu likidite ile İtalyan medya şirketi Be Water’ın %30’unu ve sosyal medya, tarım altyapısı, beyin teknolojisi gibi alanlarda projelere yatırım yaptığı biliniyor.

Tether’ın Juventus yatırımı, Avrupa futbolunda bir kripto şirketinin ilk kez bu ölçekte pay sahibi olması açısından dikkat çekici bir adım. Ancak hem kulübün mali yapısı hem de kripto şirketlerinin itibarı, bu ortaklığın geleceği açısından belirleyici olacak.