Tether, İtalya’nın köklü futbol kulübü Juventus’tan azınlık hissesi satın aldığını duyurdu.

36 kez Serie A şampiyonu olan Juventus, İtalya’nın en başarılı futbol kulübü olarak biliniyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalara göre ülkedeki en geniş taraftar kitlesine sahip.

Tether Spor Dünyasında Etkisini Artırıyor

CryptoPotato ile paylaşılan belgelere göre, Tether’in bu stratejik yatırımı, dijital varlıklarını, ödeme sistemlerini ve yeni kazandığı yapay zeka ve biyoteknoloji uzmanlığını spor sektörüne entegre etmesini sağlayacak. Şirketin ayrıca bu girişim için üst düzey bir danışma ekibi kurması bekleniyor.

Juventus’tan azınlık hissesi alarak, Tether blockchain teknolojisini ve stabilcoin kullanımını spor dünyası gibi ana akım sektörlerde daha fazla tanıtmayı hedefliyor. Tether CEO’su Paolo Ardoino, anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Juventus’a yaptığımız stratejik yatırımla Tether, dijital varlıklar, yapay zeka ve biyoteknolojiyi köklü spor endüstrisiyle birleştirerek küresel çapta değişim yaratmaya öncülük edecek. Yenilikçi iş birlikleri için fırsatları değerlendirecek ve küresel spor dünyasını dönüştürme potansiyelini keşfedeceğiz.”

Bu yatırım, Tether’in spor dünyasıyla ilk teması değil. Şirket, 2023’te Lugano Şehri ile birlikte kurduğu Plan B girişimi aracılığıyla İsviçre Süper Ligi’nde mücadele eden FC Lugano’nun forma sponsoru olmuştu. Ayrıca Tether, İngiliz futbol kulübü Sunderland AFC, Fransız AS Monaco ve Avrupa Kulüpler Birliği ile deneyimi olan Juan Sartori ile de iş birliği yapmıştı.

Juventus ise kripto para dünyasına ilk adımını Eylül 2018’de blockchain platformu Socios.com ile iş birliği yaparak “Juventus Resmi Taraftar Tokeni”ni çıkararak attı. Geçen yıl ise Zondacrypto’yu kol sponsoru ve resmi kripto borsa ortağı olarak seçerek sektördeki varlığını güçlendirdi.