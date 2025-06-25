Tether, ABD yaptırımlarını aşma şüphesiyle Tron ve Ethereum blockchain’lerinde bulunan toplam 112 cüzdanı dondurdu. Bu cüzdanlarda yaklaşık 700 milyon USDT bulunuyordu.

Dondurma Kararı, İran ve Nobitex’le İlişkilendirildi

On-chain analiz hesabı Cryptadamist, dondurulan cüzdanların büyük bölümünün Tron blockchain üzerinde olduğunu ve bu adreslerin birçoğunun İran merkezli Nobitex borsasıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Nobitex, kullanıcılarına USDT transferlerinde yaptırımları aşmak için nasıl ara cüzdanlar kullanabileceklerini açıkça anlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda, Nobitex’in 90 milyon dolarlık hacklenmesi de dikkat çekmişti. Bu saldırının İsrailli hacktivistler tarafından yapıldığı öne sürülüyor.

Dondurma Zamanlaması Soru İşaretlerine Neden Oldu

Dondurulan cüzdanların dört tanesi, Tether’in Coinbase ve OKX ile birlikte yürüttüğü “pig butchering” dolandırıcılığına karşı başlattığı operasyonun iki gün sonrasında kilitlendi. Ancak bu adreslerin İran’la bağlantılı olması ve Tron ağında yoğunlaşması, hamlenin doğrudan İran bağlantılı kripto faaliyetleri hedef aldığı yönünde yorumlandı.

Ayrıca İran’daki devlet destekli Bitcoin madencilik faaliyetlerinde ani bir düşüş yaşanması da bu dondurma operasyonuyla ilişkilendirildi.

Tether, Tron ve Trump: Politik ve Finansal İlişkiler Gündemde

Cryptadamist, geçmişte Tether’in İran kaynaklı işlemlere göz yumduğunu, bunun kar amacıyla sürdürüldüğünü savunuyor. Özellikle Justin Sun’ın Tron ağı, İranlı kullanıcıların USDT transferlerinde kritik bir altyapı sunuyor. Sun’ın, Trump yönetimine yakınlığı da bu bağlamda dikkat çeken bir unsur.

Hatırlanacağı üzere, Reuters daha önce Binance’in İranlı borsalara 8 milyar dolardan fazla transfer gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu. Şimdi ise Binance, Justin Sun ve Trump’ın yeni stabilcoin girişimi USD1 arasında bazı işbirliği sinyalleri gündemde.

Sonuç olarak Tether’in bu adımı, stabilcoin’lerin uluslararası transferlerde jeopolitik hassasiyetlere ve düzenleyici baskılara ne kadar açık olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aynı zamanda, ABD’de yakında oylanacak GENIUS stablecoin yasası öncesi yapılan bu tür müdahalelerin artması da muhtemel.